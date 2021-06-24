برنامج أجير وزارة الموارد البشرية 1442 لخدمة الحجيج بالسعودية 2021م

برنامج أجير وزارة الموارد البشرية 1442 ، تم إطلاقه اليوم الخميس 24 من شهر يونيو 2021م، الموافق 14 ذي القعدة للعام 1442هـ، من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالمملكة العربية السعودية، لراغبي التسجيل للقيام بخدمة، حجاج بيت الله الحرام، من المواطنين السعوديين والمقيمين على أراضي المملكة، أثناء تأديتهم لمناسك الحج للعام 1442هـ، وقد أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، هذا العام إمكانية إصدار تصريح للمنشآت العاملة، للعاملين لديها بموسم الحج، وتوظيف الوافدين والمواطنين السعوديين، لتكفي تغطية احتياجاتهم من العامين والمتطوعين لخدمة الحجيج.

برنامج أجير وزارة الموارد البشرية 1442

وإضافة إلى ما سبق ذكره، فإن برنامج أجير التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كما يساهم في تنظيم العمل المؤقت، فهو يعمل على تيسير القوى العاملة، وهو ما يعمل على رفع كفاءة سوق العمل، من خلال الاستفادة من الأيدي العاملة المتاحة داخل المملكة، وهو بديل أفضل من استقدام عمالة من خارج المملكة، خاصة مع تشديد الإجراءات احترازية، للتصدي لجائحة كورونا، خاصة بعد قصر التسجيل للحج لهذا الموسم على السعوديين، والمقيمين على أراضي المملكة فقط، تحت شروط لابد من توافرها للمرشحين.

شروط التسجيل في أجير بالسعودية 2021

وعن الشروط الواجب توافرها، في راغب استخراج تصريح أجير، نذكرها بالترتيب التالي:

أولًا يجب أن يكون راغب مستخرج التصريح محصن، وفق فئات التحصين من كورونا. كما يجب أن يكون المتقدم خالي من الأمراض المزمنة. كذلك لابد من أن يكون المتقدم سعودي، مقيم على أراضي المملكة، أو من غير السعوديين المقيمين على أراضي المملكة.

رابط التسجيل في برنامج أجير 1442هـ

في الختام لراغبي التسجيل واستخراج تصاريح للعمل، لخدمة العمل المؤقت في موسم الحج، سواء للأفراد أو لأصحاب العمل، اتباع الخطوات التالية: