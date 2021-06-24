قرض بدن فائدة مقدم من بنك التنمية الاجتماعية وشروط الحصول على قرض العمل الحر

قرض بدن فائدة مقدم من بنك التنمية الاجتماعية يستهدف المواطنين ذوي المهارة والحرفية في الأعمال الحرة اليدوية وغيرها، يوفر لهم بنك التنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية العديد من الفرص التي تمكنهم من البدء في أعمالهم الخاصة لزيادة دخلهم الشهري وزيادة قدراتهم على تحقيق جميع رغباتهم المادية والحياتية، مع تحسين كامل في مستوى معيشة الفرد والأسرة.

المستحقين للقروض بدون فوائد من بنك التنمية الاجتماعية

يحرص بنك التنمية الاجتماعية على أن نكون الفئة المستهدفة من المواطنين المستحقين لطلب الحصول على قرض العمل الحر أن تتوفر بهم الشروط الآتية:

أن يكون المتقدم من المواطنين أو المواطنات الذين يحملون الجنسية السعودية.

أن يكون المتقدم من لا يزيد الدخل الشهري له عن أربعة آلاف ريال سعودي، وأقل من ذلك للعاملين بالنقل الاشتراكي أو مساري الخدمات التخصصية.

كما يهتم البنك بتوفير القرص للمواطنين عن العمل وليس لهم دخل شهري ثابت من العمالة والحرفيين المهرة.

كذلك لأولئك الذين لا يحظون بخدمات من القنوات التقليدية للتمويل.

أهم ​الأنشطة التي يمكن من خلالها الحصول على قرض العمل الحر

نشاط الاقتصاد التشاركي: والذي يتضمن العمل بالنقل التشاركي، أو التوصيل بواسطة الأنظمة الخاصة بتوجيه المركبات.

نشاط الخدمات التخصصية: ومنها الرياضة والترجمة، وكذلك الخدمات المحاسبية والقانونية وتقنية المعلومات والاتصالات،

بالإضافة إلى التصميم والإبداع، والإنتاج الفني والإبداعي والاستشارات الفنية والإدارية، كما تشتمل نشاط توصيل الطلبات للمنازل وتطوير التطبيقات المختلفة وعلوم علوم البيانات والتحليل.

كيفية التقديم لطلب قرض العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية

كل ما عليك عزيزي العميل هو زيارة الموقع الإلكتروني التالي واتِابع الخطوات داخله على الموقع الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية.

الأوراق المطلوبة للحصول على قرض العمل الحر

عند الرغبة في الحصول على قرض العمل الحر لابد من تقديم مجموعة من المستندات، وتتمثل فيما يلي: