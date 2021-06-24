لأنه الله …بقلم / سلوى البلادي

يراكَ اللهُ تُسئ الإختيار ، فيصيبكَ بالحِيرة، ثُم يسوقكَ إلى شيء لم يخطُر بِبالك، فيكونُ الأمرُ صوابًا لك، ثُم يُرضيكَ ويُرضي قلبكَ بهِ لأنَّه الله

يراكَ تحب ما يؤذيك؛ فيمنعه عنك، فتسيء الظن به، فيُريكَ حكمته، ثم يحوِّل حيرة قلبك وعقلك لمنتهى الرضا بقضاءه واختياره لك، فيرتاح قلبك وعقلك

لأنه الله أن دعوت الله بالنّجاح ستنجح ، وأن دعوته بالتوفيق ستتوفق ، أن دعوت بالتيسير ستتيسر أمور حياتك ، الله لا يلهمك شيء لا يريده لك ولا ليمنعك أجرهبل يلهمك لأنّه يريد أن تأخذ ما تتمنّى بإذنه

سيستجيب سيجبرك سيكرمك لأنه الله

وفي حين أنت يائس و مُحبط , يُدبر الله لقلبك ما سيداويه بالشكل الذي لم تتخيله في حياتك .. فانتظر الله سيستجيب

لأنه يسمع أنات قلبك حتى قبل أن يظهر الوجع على ملامحك

اطمئن ، سوف يكرمك ويجبرك لأنه يحبك

مادام الله ألهمك الدّعاء ، فأمنيتك لك

وعليك أن تعلم أن الله سيجيب دعوتك رغم كل الصعوبات

لأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء

ربي إني أسألك يقينا صادقا ودينا قيما ورزقا حلالا طيبا والسلامة من كل إثم والنجاة من النار ودخول الجنة مع الأبرار بلا حساب ولا سابق عذاب لكل من أستغفرك يا نعم المجيب يارحمن يارحيم

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