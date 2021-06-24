تسجيل برنامج الدعم الريفي وكيفية الحصول علي الدعم وما هي شروط التسجيل

تسجيل برنامج الدعم الريفي وما هي الضوابط الموضوعة لكي ما يتم الحصول علي الدعم . كذلك ما هي الشروط التي تم وضعها من الوزارة للتسجيل . ذلك من خلال بوابة ريف تسجيل الدخول في برنامج ريف . ذلك البرنامج الذي يعد من أهم الخدمات الإلكترونية التي يتم تقديمها من الوزارة . ذلك من خلال ما يتم تقديمه من بوابة الدعم الريفي . كذلك يتم الحصول علي الدعم المالي المقدم بغرض تطوير ما يخص الزراعة . ذلك من خلال تسجيل دعم ريف للأسر المنتجة بالموقع الرسمي المرفق رابطه بالمقال . كما يتم من خلال دعم ريف الحصول علي الدعم المالي لتطوير الزراعة كذلك أيضاً كافة المزارعين . كما أن هذا الدعم وطريقة التسجيل في دعم ريف ضمن أهداف المملكة العربية السعودية . ذلك من ضمن رؤية 2030 .

تسجيل برنامج الدعم الريفي وأهم ما جاء من تصريحات في هذا الشأن

تم إطلاق الدعم الريفي لكافة الأسر المنتجة السعودية . ذلك فيما يخص المزارعين الصغار الذين ليس لهم عمل . كما يتم تقديم الدعم المالي الغير قابل للاسترداد . ذلك من خلال رابط التسجيل في الدعم الريفي المرفق في المقال . لكي ما يتم الحصول علي الدعم المالي الغير قابل للاسترداد تم وضع شرط أساسي . ذلك من الدعم الريفي للأسر المنتجة ذلك الشرط هو أن يكون البنود الخاصة بالنشاط . يتم توافقه مع كافة القطاعات التي تتوافق مع ريف وأيضاً وزارة الزراعة . ذلك فيما جاء أيضاً من ضمن شروط التسجيل في برنامج ريف بالموقع الرسمي . كما تم ذكر هذا الشرط أيضاً علي البوابة الإلكترونية لبرنامج ريف .

ما هي شروط التسجيل في برنامج ريف لكافة الأسر المنتجة بالسعودية

أن يكون المتقدم للاستفادة من ريف سعودي الجنسية .

كذلك يكون الشخص ليس لديه عمل سواء في القطاع الخاص أو العام .

كما أن تسجيل في الدعم الريفي والحصول علي الدعم لا يقل عمره عن 21 عام .

والحصول علي الدعم لا يقل عمره عن 21 عام . كذلك تم توضيح شرط الحصول علي الدعم أن مبلغ الدعم للمستفيد لا يزيد عن 6000 ريال .

كما تم توضيح بأن تسجيل برنامج الدعم الريفي يحصل عليه المستفيد 3 مرات فقط .

يحصل عليه المستفيد 3 مرات فقط . ذلك الدعم لمدة 3 مرات كحد أقصي أيضاً لا يتعدى قيمة الدعم أكثر من 54 ألف ريال سعودي .

ما هي الخطوات الخاصة بالتسجيل في بوابة الدعم الريفي

يتم تسجيل الدخول علي الموقع الرسمي في ريف المرفق رابطه بالمقال . كما يتم الضغط علي كلمة إنشاء حساب في الصفحة الرئيسية . كذلك بموقع دعم ريف يتم تسجيل البيانات المطلوبة بالموقع بشكل صحيح . بعد ذلك يتم إرسال كود علي هاتفك المسجل وبعده يتم إدخال الكود بمكانه علي الموقع . كما أنه بعد الخطوات السابقة والانتهاء منها يتم الضغط بوابة ريف تسجيل دخول . كذلك بعد الخطوات السابقة يتم تسجيل برنامج الدعم الريفي وطلب الدعم من بوابة ريف . بعد ذلك تقوم الجهات المعنية بالشأن بدراسة الطلب وبعد أن يتم الموافقة عليه يعطي المزارع قيمة الدعم المالي .

تسجيل برنامج الدعم الريفي وتم ذكر كافة المعلومات الخاصة بالبرنامج . كذلك أيضاً تم التعرف علي ما هي الشروط التي يتم إتباعها للتسجيل في البرنامج . كذلك تم التعرف علي الخطوات الخاصة بالتسجيل بموقع ريف .