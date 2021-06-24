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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل برنامج الدعم الريفي وكيفية الحصول علي الدعم وما هي شروط التسجيل في المقال التالي
تسجيل برنامج الدعم الريفي وما هي الضوابط الموضوعة لكي ما يتم الحصول علي الدعم . كذلك ما هي الشروط التي تم وضعها من الوزارة للتسجيل . ذلك من خلال بوابة ريف تسجيل الدخول في برنامج ريف . ذلك البرنامج الذي يعد من أهم الخدمات الإلكترونية التي يتم تقديمها من الوزارة . ذلك من خلال ما يتم تقديمه من بوابة الدعم الريفي . كذلك يتم الحصول علي الدعم المالي المقدم بغرض تطوير ما يخص الزراعة . ذلك من خلال تسجيل دعم ريف للأسر المنتجة بالموقع الرسمي المرفق رابطه بالمقال . كما يتم من خلال دعم ريف الحصول علي الدعم المالي لتطوير الزراعة كذلك أيضاً كافة المزارعين . كما أن هذا الدعم وطريقة التسجيل في دعم ريف ضمن أهداف المملكة العربية السعودية . ذلك من ضمن رؤية 2030 .
تسجيل برنامج الدعم الريفي وأهم ما جاء من تصريحات في هذا الشأن
تم إطلاق الدعم الريفي لكافة الأسر المنتجة السعودية . ذلك فيما يخص المزارعين الصغار الذين ليس لهم عمل . كما يتم تقديم الدعم المالي الغير قابل للاسترداد . ذلك من خلال رابط التسجيل في الدعم الريفي المرفق في المقال . لكي ما يتم الحصول علي الدعم المالي الغير قابل للاسترداد تم وضع شرط أساسي . ذلك من الدعم الريفي للأسر المنتجة ذلك الشرط هو أن يكون البنود الخاصة بالنشاط . يتم توافقه مع كافة القطاعات التي تتوافق مع ريف وأيضاً وزارة الزراعة . ذلك فيما جاء أيضاً من ضمن شروط التسجيل في برنامج ريف بالموقع الرسمي . كما تم ذكر هذا الشرط أيضاً علي البوابة الإلكترونية لبرنامج ريف .
ما هي شروط التسجيل في برنامج ريف لكافة الأسر المنتجة بالسعودية
- أن يكون المتقدم للاستفادة من ريف سعودي الجنسية .
- كذلك يكون الشخص ليس لديه عمل سواء في القطاع الخاص أو العام .
- كما أن تسجيل في الدعم الريفي والحصول علي الدعم لا يقل عمره عن 21 عام .
- كذلك تم توضيح شرط الحصول علي الدعم أن مبلغ الدعم للمستفيد لا يزيد عن 6000 ريال .
- كما تم توضيح بأن تسجيل برنامج الدعم الريفي يحصل عليه المستفيد 3 مرات فقط .
- ذلك الدعم لمدة 3 مرات كحد أقصي أيضاً لا يتعدى قيمة الدعم أكثر من 54 ألف ريال سعودي .
ما هي الخطوات الخاصة بالتسجيل في بوابة الدعم الريفي
- يتم تسجيل الدخول علي الموقع الرسمي في ريف المرفق رابطه بالمقال .
- كما يتم الضغط علي كلمة إنشاء حساب في الصفحة الرئيسية .
- كذلك بموقع دعم ريف يتم تسجيل البيانات المطلوبة بالموقع بشكل صحيح .
- بعد ذلك يتم إرسال كود علي هاتفك المسجل وبعده يتم إدخال الكود بمكانه علي الموقع .
- كما أنه بعد الخطوات السابقة والانتهاء منها يتم الضغط بوابة ريف تسجيل دخول .
- كذلك بعد الخطوات السابقة يتم تسجيل برنامج الدعم الريفي وطلب الدعم من بوابة ريف .
- بعد ذلك تقوم الجهات المعنية بالشأن بدراسة الطلب وبعد أن يتم الموافقة عليه يعطي المزارع قيمة الدعم المالي .
تسجيل برنامج الدعم الريفي وتم ذكر كافة المعلومات الخاصة بالبرنامج . كذلك أيضاً تم التعرف علي ما هي الشروط التي يتم إتباعها للتسجيل في البرنامج . كذلك تم التعرف علي الخطوات الخاصة بالتسجيل بموقع ريف .
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