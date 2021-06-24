نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف رواتب المتقاعدين شوال 1442 يونيو 2021 في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث العديد من مواطني الدولة السعودية من المتقاعدين وأسرهم والتابعين لهم عن موعد صرف رواتب المتقاعدين شوال 1442 الحالي. حيث أنشأت الوكالة العامة للمعاشات بالمملكة جدولاً لصرف رواتب المتقاعدين شهريًا. وهو يوم 25 من كل شهر ميلادي. وسيتم دفعها لجميع الموظفين المتقاعدين داخل المملكة، وسواء أكان مدنيًا أم عسكريًا وبحسب ما يتم في الهيئة العامة للمعاشات بالسعودية. سيتم صرف معاشات المتقاعدين عن شهر يونيو الجاري يوم الخميس، حيث يصادف موعد الإيداع المتوقع يوم الجمعة. لذا فإن معاشات التأمينات الاجتماعية لجميع المتقاعدين العسكريين والمدنيين سيتم صرفها. وسنراجع لك عزيزي الزائر جميع التفاصيل المتعلقة بهذه القضية.

موعد صرف رواتب المتقاعدين شوال 1442

يتم إيداع رواتب المتقاعدين في المملكة العربية السعودية على أساس أيام الأسبوع ،إذا صادف تاريخ دفع الأجور يوم عطلة رسمية، يتم تأجيل الدفع أو تأجيله إلى يوم واحد، أي ، إذا صادف تاريخ راتب التقاعد يوم جمعة ، يتم إيداع الراتب يوم الخميس ، وفي حالة وقوعه يوم السبت يتم دفعه يوم الأحد وهكذا. بالإضافة إلى ذلك ، خلال موسم الأعياد ، مثل عيد الأضحى أو الفطر ، تتكفل الهيئة العامة للمعاشات بدفع رواتب المتقاعدين حسب ما يناسب هذه الحالات.

موعد نزول راتب التقاعد لشهر يونيو 2021

كما هو مقرر سابقا موعد ايداع رواتب المتقاعدين شوال 1442 في السعوديين الخاصة بشهر شهر شوال 1442 الموافق لشهر يونيو 2021: الخميس الموافق 14 ذو القعدة الحالي الموافق 24 من الشهر الجاري.

كيف يتم الاستعلام عن موعد صرف رواتب المتقاعدين شوال 1442

تتيح المؤسسة العامة للمعاشات لجميع المتقاعدين التعرف على موعد صرف رواتب المتقاعدين شوال 1442 والعديد من الخدمات الإلكترونية من خلال موقعها الإلكتروني باتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى الموقع الرسمي للهيئة السعودية للتقاعد.

تدوين جميع البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح.

اختر خدمة “بيانات المستفيد” من القائمة الجانبية.

بالضغط على كلمة “استعلام” ستظهر لك جميع البيانات والمعلومات الخاصة برواتب المتقاعدين لشهر شوال 1442.

يمكن للمستفيدين أو العاملين بمؤسسة التقاعد الاستعلام على العديد من الخدمات المهمة للمتقاعدين مثل: (حالة المعاش – رقم الوكالة – تاريخ بدء الوكالة – اسم المستفيد – اسم دافع المعاش – العلاقة مع صاحب المعاش – قيمة المعاش الشهري – تاريخ انتهاء الوكالة ) وغيرها.

أهداف المؤسسة العامة للتقاعد