هل لنا بلون لا يشبه لون!!……الفنانة : مها زغلول

حينما نعبر بفضاءاتنا الخاصة وبذاك الإدراك العميق للتحليل ، والخروج عن الموضوعية البحته ، نجد أنفسنا بتوهّج مرئي وغير مرئي بفن يحتضن ثراء فلسفي خاص ، ونمتلك عناصر الإبداع من نضج ورؤية هذيانية منفردة

فلنكسر حدود الفن بتوازن مدروس وخيالٍ واسع ، لنعبر إلى فن ذو رؤية جديدة ومختلفة عن سابقتها وتأثيرها الموظّف لموضوعات خيالية ، وتحليق حر وعمق بعيد ؛ فبذلك نصل لفضاء خاص بنا بعناصر الإبداع الفنية والجمالية والرسالة الناضجة

فالانغماس بالكينونة الخاصة بنا ونخلق منها ثورة فن ليست مكرّرة ، نجد أنفسنا بكينونة مبدعة ومنفردة بفن ولون وأسلوب جامح بمتعة ومخيّلة خاصة

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