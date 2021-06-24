تعليم الطائف يطلق مراكز الدعم التعليمي الصيفي عبر منصة مدرستي

دوت الخليج – الطائف : بدأت مراكز الدعم التعليمي الصيفية بتعليم الطائف أعمالها عبر منصة مدرستي لتدريس الطلاب والطالبات في المواد الرئيسية المستهدفة “القرآن الكريم واللغة العربية والرياضيات والعلوم” .

وأكد المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي انتظام أكثر من 2000 طالب وطالبة مسجلين في مراكز الدعم التعليمي الصيفية على مقاعد الدراسة الافتراضية عبر منصة مدرستي لبناء مهاراتهم الأساسية وتنمية قدراتهم.

وقال : تم اعتماد 5 مراكز دعم تعليمي صيفية للبنين والبنات بالطائف منها ثلاثة للبنين ومركزين للبنات , حيث شهدت انطلاقة دراسية متميزة وجادة وتفاعل نوعي من قبل الطلاب والطالبات.

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