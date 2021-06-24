تقدم منصة قوي بالمملكة العربية السعودية العديد من الخدمات الإلكترونية وذلك بهدف تسهيل خلق بيئة عمل فعالة بالمملكة تقدم تسهيلات إدارية للمنشآت والأفراد ، ومن ضمن هذه الخدمات اعتماد لوائح تنظيم العمل من منصة قوي ، كما أن كافة الشركات والمنشآت ملزمة بإصدار لائحة خاصة بتنظيم العمل واعتمادها من الوزارة ، مما يساعد علي خلق بيئة عمل آمنة وفعالة ويرفع من مستوى الوعي داخل بيئة العمل ، وتكمن أهمية هذه اللوائح في تنظيم الهيكل الداخلي للشركات والمنشآت وتخصيص قوانين تحكم التعاملات ولوائح العمل نموذجية وخاصة وكل منها يعطي مستوي من الصلاحيات بالتعديل لصاحب العمل وفق درجة ونوعية طبيعة العمل مع اختلاف الاعتماد إما المباشر للائحة النموذجية أو من خلال مكتب محاماة معتمد يقوم علي المراجعة قبل الاعتماد والتوثيق للائحة الخاصة ، ويمكنكم معرفة طريقة التسجيل في منصة قوي من وزارة الموارد البشرية ومزاياها.

اعتماد لوائح تنظيم العمل من منصة قوي ووزارة الموارد البشرية

تستطيع مكاتب المحاماة التسجيل لدي قوي كمزود لخدمات المنصة بإتباع الخطوات التالية :

من خلال رابط منصة قوي علي الإنترنت.

نختار مبوب لوائح تنظيم العمل تحت عنوان خدمات قوي من وسط الصفحة يساراً.

من أسفل الصفحة نضغط الذهاب إلي الخدمة.

ستنقلك إلي صفحة خدمة اعتماد لوائح تنظيم العمل.

نختار التسجيل كمكتب محاماة.

إما أن لك حساب لدي منصة قوي فتقوم بتسجيل الدخول أو تقوم بالتسجيل كمستخدم جديد.

بعد تسجيل الدخول تقوم باستيفاء المتطلبات وانتظار دراسة الوزارة لها والرد عليك.

ويمكن الاختيار للتسجيل كمنشأة أيضاً واتباع أخر خطوتين.

الأهداف الخاصة بلوائح تنظيم العمل

يهدف تسجيل المنشآت في المنصة قوي من وزارة الموارد العمل للحصول علي توثيق لوائح تنظيم العمل إلي بعض النقاط الهامة وهي :

تهيئة بيئة عمل فعالة وآمنة معتمدة علي لوائح واضحة وتنظيمية تضمن رفع مستويات الوعي المؤسسي وتخلق بيئة عمل صحية وبناءة.

عمل نموذج مرجعي من اللوائح التنظيمية يسهل علي المنشآت إصدار لوائح تنظيم داخلية بسهولة واعتمادها بشكل سريع.

تعريف كل من المنشأة والعامل بالحقوق المتبادلة والتنظيمات والسلطات للحد من الخلافات التي قد تحدث بين الطرفين في حال غموض التشريعات.

دمج مكاتب المحاماة العاملة بالقطاع الخاص في تنظيمات سوق العمل بوضع خبراتهم في إعداد ومراجعة اللوائح مع أصحاب المنشآت بهدف الوصول لأعلي معدلات جودة ودمج.

ويمكنكم الاطلاع علي لائحة تنظيم تأشيرة العمل الموسمي وضوابط إصدارها.