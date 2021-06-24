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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد دوام بنك الراجحي الجديد 1442 وأهم ما يميز بنك alrajhi السعودي في المقال التالي
عمر شويل - جدة مواعيد دوام بنك الراجحي الجديد 1442 ، بنك الراجحي من أهم البنوك بالمملكة ولهذا يبحث الكثير من المستفيدين من خدماته عن مواعيد دوام بنك الراجحي الجديد 1442هـ، وهذا لأنه يساهم في كبرى الاستثمارات بالسعودية وأكبر المشاريع والمباني.
مواعيد دوام بنك الراجحي الجديد 1442
مع الكثير من التغيرات في الظروف والأحداث تم تغيير مواعيد دوام بنك الراجحي الجديد 1442، وهي كالآتي:
- في فروع الرجال العمل من 10 صبحا، حتى 4 عصرًا.
- وفروع النساء من 10 صباحا حتى 3 عصرًا.
أما عن فرع بنك الراجحي في مول طلعت مول فالمواعيد كالآتي:
- الفترة الأولى من واحدة ظهرا حتى 3 عصرا.
- أما الفترة الثانية من 9 مساءا حتى الواحدة صباحا.
أما العمل في هذا الفرع لبنك الراجحي على مدار أيام أسبوع فيما عدا الجمعة والسبت مع توفير كافة الخدمات مثل باقي الفروع، وكل تلك الاجراءات نظرًا لظروف العدوى والاصابات وغيرها من المشكلات.
أهم ما يميز بنك الراجحي بالمملكة السعودية
يتم العمل في بنك الراجحي طبقا لنظام حديث ومتطور وفقا للظروف والأحداث ويتميز عن البنوك الأخرى بالمملكة السعودية بالآتي ذكره:
- أكبر وأهم البنوك بالمملكة السعودية ويقدم كافة الخدمات منذ سنوات طويلة ولعدد كبير من السعوديين والأجانب أيضًا.
- يعمل بأنظمة تناسب الشريعة الأسلامية بدون مشكلات أو شكوك للعميل.
- يوفر بنك الراجحي فروع للرجال وأخرى للنساء لمنع الاختلاط والمشكلات.
- يتميز بوجود فروع متعددة بالمملكة وجميعها تعمل بمنظومة واحدة.
- يوفر العاملين في البنك التطوير المستمر للخدمات بالمزيد من البرامج والأجهزة لسهولة التعاملات.
- يقدم القروض والمعاملات الاستثمارية لكبرى الشركات في المملكة السعودية بتسهيلات كبيرة وإجراءات سهلة لا تحتاج لوقت طويل أو مجهود كبير.
- يساهم بنك الراجحي في المعاملات التجارية لكبرى الشركات وخدمات الاستيراد والتصدير لمنتجات وخامات هامة.
- تم بدء العمل في بنك الراجحي بالمملكة في عام 1957م، فهو بنك عريق وله تاريخ كبير في مجالات الاستثمار المتعددة.
- فهو يمتلك مشروعات كبيرة بمناطق متعددة في السعودية وتحقق أرباح كبيرة.
- هذا أيضًا إلى جانب الكثير من الامتيازات التي يوفرها للعملاء في معاملات البنك المختلفة سواء للأفراد أو الشركات والمؤسسات.
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