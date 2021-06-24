“البنك العربي” يعلن توزيع أرباح نقدية على المساهمين للنصف الأول لعام 2021م

دوت الخليج – جدة أعلن البنك العربي الوطني توصية مجلس إدارته بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الأول من العام 2021م، بواقع 35 هللة لكل سهم.

وأوضح البنك في بيان له اليوم أن إجمالي المبلغ الموزع بلغ 525 مليون ريال، على عدد أسهم مستحقة للأرباح 1.5 مليار سهم، وبنسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 3.5% .

وأفاد البنك أن أحقية الأرباح لمساهمي البنك المالكين للأسهم يوم الاستحقاق الذي يوافق يوم الخميس 21 / 11 / 1442هـ الموافق 1 / 7 / 2021م والمقيدين بسجلات البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي يوافق يوم الاثنين تاريخ 25 / 11 / 1442هـ الموافق 5 / 7 / 2021م، مبيناً أن تاريخ التوزيع يوم الأربعاء 4 / 12 / 1442هـ الموافق 14 / 7 / 2021م.

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