“السعودية للكهرباء”: عطل فني سبب انقطاع الخدمة عن عدد من مشتركي شرورة

دوت الخليج – شرورة أكدت الشركة السعودية للكهرباء، أن فرق الطوارئ والصيانة تعمل على إصلاح العطل الفني الذي تسبب به خروج وحدات التوليد في محطة شرورة، بمنطقة نجران؛ والعمل جار لإعادة الخدمة إلى المشتركين بأسرع وقت ممكن.

وعبرت “السعودية للكهرباء”، عن اعتذارها للمشتركين لهذا الانقطاع الخارج عن إرادتها.

يذكر أنه جرى اعتماد مشروع ربط محافظة شرورة بالمنظومة الكهربائية؛ لرفع وتعزيز موثوقية الخدمة بتكلفة إجمالية تقارب مليار ريال، ومخطط تشغيله بنهاية 2023م.

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