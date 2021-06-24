تعرف على موعد وقفة عرفات 1442 وتوقيت بداية ونهاية الوقوف على عرفات، يوم التاسع من ذي الحجة أو يوم وقفة عرفات وهو من الأيام العظيمة التي تمتلك مكانة عظيمة في قلوب المسلمين، والتي تزداد فيه صور العبادات والطاعات ليتوب الله فيه على عباده المسلمين، وهناك آراء كثيرة حول تسمية هذا اليوم بهذا الإسم، فالبعض يرجع ذلك إلى وقوف المسلمين على عرفات في هذا اليوم، والبعض الآخر أن سبب التسمية هو أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – تأكد من صدق رؤيته، ومهما اختلفت أسباب التسمية فإن المكانة واحدة لا يختلف عليها المسلم.

موعد وقفة عرفات 1442

يوافق يوم عرفات يوم التاسع من شهر ذي الحجة، وهذا الشهر الذي يلي مباشرةً شهر ذي القعدة، حيث يتم استطلاع هلال شهر ذي الحجة مساء يوم 29 من شهر ذي القعدة بواسطة المرصد الفلكي، وفي حالة تعذر رؤية الهلال يكون اليوم التالي هو المتمم لشهر ذي القعدة، ووفقاً للحسابات الفلكية فإن موعد وقفة عرفات لهذا العام ستكون يوم الإثنين الموافق 19 يوليو المقبل، وفي هذا اليوم يقوم المسلم بصيام يوم عرفات تقربا إلى الله تعالى خاصة إن لم يحالفهم الحظ في زيارة بيت الله الحرام.

توقيت بداية ونهاية يوم عرفات 1442

اختلف العديد من العلماء في تحديد موعد بداية الوقوف على عرفات، ولكن بعض الفقهاء أجمعوا أنه يبدأ من زوال الشمس حتى غروب يوم عرفة، وينتهي بطلوع فجر يوم عيد الأضحى المبارك، وقد أكد الفقهاء أنه من خرج من عرفات قبل زوال الشمس فقد فاته الحج، وذلك اقتداء برسول الله – صلى الله عليه وسلم – والخلفاء الراشدين، حيث لم يذكر عن أحدهم أنه وقف على عرفات قبل زوال الشمس، ويرى الفقهاء كذلك أنه يجب على كل حاج أن يجمع بين الليل والنهار عند الوقوف على عرفات، والمخالف لذلك عليه دم.