طريقة شراء نسك الهدي والأضاحي وخطوات السداد

يبحث العديد من الأفراد عن طريقة شراء نسك الهدي والأضاحي وذلك لتقديمها خلال أيام عيد الأضحى المبارك من العام الجاري، وقد قامت المملكة العربية السعودية بإنشاء مشروع الأضاحي والذي يهدف إلى التيسير على حجاج بيت الله الحرام وتقديم الهدي والفدية نيابة عنهم خاصةً خلال العام الجاري وإقرار بعض إجراءات التباعد وإلغاء التجمعات ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على شراء نسك الهدي والأضاحي.

شراء نسك الهدي والأضاحي

يمكن للأفراد الراغبين في شراء الهدي والأضاحي إتباع الخطوات التالية للحصول على ما يرغبون به والدفع إلكترونيًا دون الحاجة إلى التكدس حيث يقوم مشروع الأضاحي بأداء نسك الأضاحي نيابة عن الحجاج ببيت الله الحرام وكذلك الراغبين في تقديم الصدقة والعقيقة عن المتقدمين من خلال لجنة إشرافيه تعمل على نقل اللحوم للمستحقين وكذلك توزيع المتبقي على أكثر من 25 دولة حول العالم.

طريقة شراء نسك الهدى والأضاحي

يتم الشراء من خلال الخطوات التالية:

يتم الدخول إلى الموقع الرسمي لأضاحي.

التوجه إلى القائمة بجانب الصفحة واختيار شراء نسك ليظهر أمام المستخدم كافة الطلبات من أضحية أو صدقة أو عقيقة أو فدية أو هدي.

يتم بعد ذلك تحديد الكمية المراد الحصول عليها، ليظهر بجانب كل طلب سعر الخدمة المقدمة.

وبعد التحديد يم الضغط على كلمة إضافة إلى الطلب ليظهر بجانب الشاشة سعر الخدمة مقابل الريال السعودي أو الدولار الأمريكي أو اليورو.

بعدها يتم التوجه إلى الدفع ويطلب من المتقدم كتابة الاسم والبريد الإلكتروني وكذلك رقم الجوال وتأكيده.

وفي حالة رغبة المتقدم بإضافة مفوضين يتم تفعيل الخدمة أسفل الصفحة.

يقوم بعد ذلك المتقدم بتحديد طريقة الدفع ما بين بطاقات مدى أو فيزا وماستر كارد ومن ثم كتابة بيانات الكارت المستخدم.

بعد ذلك على المتقدم تفعيل مربع الموافقة على الشروط والأحكام ومن ثم الضغط على كلمة الذهاب للدفع.

التحقق من تنفيذ طلب نسك الهدى والأضاحي

يمكن للشخص المتقدم التحقق من تنفيذ الطلب الخاص به من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي لأضاحي ومن ثم الضغط على كلمة تتبع الطلب لتظهر صفحة جديدة يتم كتابة رقم الكوبون أو الطلب المقدم والضغط على كلمة بحث.