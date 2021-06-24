نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نتائج فرز الحج والفئات المستفيدة هذا العام في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد نتائج فرز الحج تم الإعلان عنها من قبل عبد الفتاح مشاط نائب وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية حيث سيتم قبول طلبات الحج من الراغبين في أداء مناسك الحج حتى يوم 23 من يونيو 2021 ومن ثم يتم فرز الطلبات المقدمة وفق المعايير التي تم تحديدها مسبقًا على أن يكون الفرز يوم 14 يونيو ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على موعد نتائج فرز الحج بالإضافة إلى أولوية قبول الحج التي حددتها الوزارة لهذا العام لجميع المقبولين.

موعد نتائج فرز الحج

تم تحديد موعد نتائج فرز الحج من قبل وزارة الحج والعمرة بالمملكة على أن تكون يوم 25 يونيو 2021 الموافق 15 من شهر ذي القعدة، وقد تم التأكيد على أن الأولوية للأشخاص المحصنين ضد الفيروس المستجد، بأنواع اللقاح المختلفة المتاحة في المملكة العربية السعودية.

وقد تم وضع فريقًا متخصصًا للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للحجاج لضمان حصولهم على أفضل الخدمات سواء من ناحية الرعاية الصحية أو الخدمات المختلفة الموجودة في المشاعر المقدسة.

أولوية قبول الحج

أكد السيد نائب وزير الحج أن هناك العديد من الضوابط أو الأولويات التي قد تم وضعها من أجل قبول طلبات الحج لهذا العام، وذلك جاء كما يلي:

أن يكون المتقدم لأداء فريضة الحج مطبقًا لاشتراطات وزارة الصحة داخل المملكة العربية السعودية.

أن يكون المتقدم لأداء فريضة الحج من المحصنين بجرعتي اللقاح المتوفر بالمملكة أو جرعة واحدة إن كان النوع مطروح لمرة واحدة فقط.

أن تكون الأولوية للأشخاص الذين لا يقل عمرهم عن 50 عامًا وحتى سن 65 عامًا.

ألا يكون قد سبق للمتقدم أداء فريضة الحج خاصتًا خلال الخمس سنوات الأخيرة.

كما تم الإعلان عن موعد بدء الحجز وشراء الباقات للأفراد المنطبق عليهم شروط القبول للحج للعام الجاري يوم الجمعة الموافق 15 من ذي القعدة 1442 هجريًا في تمام الساعة الثانية ظهرًا، بالإضافة إلى التأكيد على أن لا اختلاف بين الأفراد الذين قاموا بالتسجيل أول يوم عن الذين قاموا بالتسجيل آخر أيام التقديم، وأن الأولوية تكون للأشخاص المنطبق عليهم الشروط الصحية والتنظيمية التي تم وضعها.