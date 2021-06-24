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عمر شويل - جدة أسعار الحج المجاني 1442 وشروط التسجيل فيه، أعلنت وزارة الحج والعمرة عن بدء التسجيل في الحج المجاني لهذا العام لأداء مناسك الحج لكل من المواطنين والمقيمين، وذلك ابتداءً من يوم الأحد الموافق 3 ذو القعدة 1442 في تمام الساعة العاشرة مساءاً، ويستمر حتى يوم 13 ذو القعدة، ويتم الحجز وشراء الباقات بداية من يوم الجمعة الموافق 15 ذو القعدة، ويتميز الحج المجاني بأنه لا توجد رسوم تفرض على الحاج أو المرافق له ولكن تتحمل المؤسسات الخيرية كافة التكاليف، ولمزيد من المعلومات حول الحج المجاني وأسعاره تابعوا معنا.

أسعار الحج المجاني 1442

تتكلف المؤسسات الخيرية تكاليف الحج المجاني في موسم الحج من كل عام، وقد قامت وزارة الحج والعمرة بتحديد تكاليف الحج والعمرة لهذا العام، وهي:

باقة الضيافة المميزة: تبدأ تكلفة باقة الضيافة المميزة للحاج الواحد من 13560 ريال شاملة النقل والانتقال بين المشاعر المقدسة.

باقة مخيمات الحج: حددت وزارة الحج والعمرة سعر باقة مخيمات الحج لتبدأ من 14381 ريال سعودي بدون قيمة الضريبة المضافة.

باقة ضيافة المخيمات: يبدأ سعر باقة ضيافة المخيمات للحج هذا العام من 12113 ريال للحاج الواحد.

طريقة التسجيل في الحج المجاني 1442

يمكن لراغبي التسجيل في الحج المجاني اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الخاص بالمسار الإلكتروني لحجاج الداخل. اختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية، ومنها نختار حجز الخدمات. الضغط على خدمة طلب حجز، ونكتب عدد الحجاج والمدينة، وحملة الحج المناسبة للمتقدم. إدخال كافة البيانات الخاصة بالمتقدم، و كتابتها في الأماكن المخصصة لها. إدخال رقم هوية المتقدم وتاريخ الميلاد، وبعدها نضغط على تسجيل طلب.

المستندات المطلوبة للحج المجاني 1442

عدد 2 صورة شخصية مقاس 4*6.

جواز السفر، والإقامة، وتصريح من جهة العمل.

تقرير طبي بفصيلة دم المتقدم.

شهادة صحية تثبت تلقيه تطعيم الحمى الشوكية، والإنفلونزا الموسمية.