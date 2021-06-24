الاستعلام عن المساعدات المقطوعة برقم الطلب 1443 من الرابط الجديد

الاستعلام عن المساعدات المقطوعة برقم الطلب 1443 هذا الأمر من ضمن الأمور الهامة التي تهم الكثير من المواطنين في المملكة في الفترة الحالية وخاصة المستفيدين من برنامج المقطوعة وذلك لأن يقومون بعملية الاستعلام عن موعد صرف المقطوعة وأيضاً نتيجة الاستحقاق بالنسبة للمتقدمين الجدد في البرنامج.

المساعدات المقطوعة 1443

مقطوعة الضمان الاجتماعي هي واحدة من ضمن المساعدات المالية التي تقدم من قبل الحكومة في المملكة العربية السعودية إلي عدد من فئات المجتمع السعودي وذلك لأن تساعدهم في الحصول علي مبلغ مالي في كل فترة حيث إن المقطوعة يتم صرفها في فترات متقطعة حسب الحالة الإقتصادية للحكومة في المملكة حيث في بعض الأحيان تصرف بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي.

طريقة تحديث مقطوعة الضمان الاجتماعي

يمكن إن تقوم بعملية تحديث مقطوعة الضمان الاجتماعي وذلك عن طريق القيام بمجموعة من الخطوات البسيطة وهي تتخلص في السطور التالية:

الذهاب إلي موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية علي شبكة الأنترنت.

تسجيل الدخول في حسابك عن طريق إسم المستخدم ثم رقم السر.

بعد ذلك تقوم باختيار من القائمة الضمان لاجتماعي.

اختيار تحديث المقطوعة.

يتم عرض لك البيانات الشخصية تقوم بالتأكد منها.

الضغط علي زر التالي.

بعد ذلك تقوم بكتابة عنوان المنزل بالتفصيل.

إدخال بيانات الأتصال من رقم الهاتف والبريد الإلكتروني.

بعد ذلك تقوم بكتابة رقم الحساب البنكي وأسم البنك.

تحديد الحالة الاجتماعية.

الضغط علي زر الموافقة علي الشروط والأحكام.

النقر علي زر التحديث.

خطوات الاستعلام عن المساعدات المقطوعة برقم الطلب 1443

يتم الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي إلكترونياً من خلال موقع وزارة الموارد البشرية حيث يكون ذلك عن طريق أتباع بعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في النحو التالي: