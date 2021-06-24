رابط خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة 1443

الاستعلام عن صلاحية الإقامة هي واحدة من ضمن الأشياء الهامة التي تخص الكثير من المقيمين والعمال الوافدين في المملكة العربية السعودية وذلك لإن في حالة إنتهاء صلاحية الإقامة يتعرض المقيم لبعض العقوبات التي تفرضها الحكومة في المملكة ولذلك يجب علي المقيم إن يتابع موعد إنتهاء هذه البطاقة في كل فترة من أجل ضمان الإقامة بصورة قانونية.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة 1443

قدمت المديرية العامة للجوزات في وزارة الداخلية السعودية الكثير من الخدمات الإلكترونية لكل من المقيمين وذلك لأن تسهل عليهم الكثير من عمليات البحث وإستخراج الأوراق المختلفة وتكون هذه الخدمات علي منصة أبشر الإلكترونية والتي تسعي وزارة الداخلية في إضافة عليها الكثير من الخدمات.

شروط تجديد الإقامة

قامت إدارة الجوزات بوضع عدد من الشروط التي يجب إن تتوافر وذلك لأن يستطيع المتقدم في تجديد الإقامة وتكون هذه الشروط وفقاً للنحو التالي:

يشترط إن يكون المقيم موجود في المملكة العربية السعودية عند الرغبة في تجديد بطاقة الإقامة.

يجب إن يقوم المقيم بسداد الرسوم المقررة لتجديد الإقامة.

يشترط إن يكون جواز السفر الخاص بالمقيم ساري الصلاحية لمدة ستة أشهر علي الأقل.

ينبغي إن تكون بطاقة التأمين الصحي سارية المفعول حيث إنة لا يتم تجديد الإقامة في حالة إنتهاء وثيقة التأمين.

يجب إن لا يكون مسجل علية بلاغ هروب.

يشترط إن يقوم بسداد المخالفات المرورية في حالة وجود مخالفات.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة 1443

يتم الإستعلام عن الإقامة إلكترونياً من خلال موقع منصة أبشر حيث يكون ذلك عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة وهذه الخطوات تكون وفقاً للنحو التالي: