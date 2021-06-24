نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد بداية فصل الصيف 2021 بالسعودية يستمر حتى 93 يومًا فلكي في جدة يوضح في المقال التالي

عمر شويل - جدة بداية فصل الصيف 21 يونيو، تشهد السعودية الآن في بعض مناطقها أجواء حارة وجافة ولكن حتى الآن لم يبدء الانقلاب الصيفي في السعودية رسميًا، أي أن فصل الصيف لم يبدأ في السعودية بعد، وفلكيًا يبدأ فصل الصيف في السعودية يوم غد الاثنين الموافق الواحد والعشرين من شهر يونيو بتمام السادسة واثنان وثلاثين دقيقة صباحًا بتوقيت السعودية وهذه مجموعة تفاصيل عن الطقس الصيفي في السعودية.

موعد بداية فصل الصيف 2021 بالسعودية

كما ذكرنا فإنه فلكيًا بتمام 6:32 دقيقة صباحًا يبدأ فصل الصيف في السعودية لأن بهذا التوقيت يكون موقع الشمس فوق مدار السرطان بصورة مباشرة، وبهذا تكون مدة فصل الصيف في السعودية هي تسع وثلاثون يومًا مع خمسة عشر ساعة وتسع وأربعون دقيقة.

وأوضح الخبير الفلكي ماجد أبو زهرة أن يوم غد سيكون أطول الأيام نهارًا وأقصرها ليلًا في منطقة نصف الكرة الشمالي لأن الشمس ستكون بقبة السماء أقصى الشمال بهذا اليوم وهذا هو الانقلاب الصيفي.

الطقس الحالي في السعودية

يوضح أبو زهرة أن هناك فئة كبيرة يعتقدون أن بداية الصيف تكون مع بداية شهر يونيو، وسبب هذا الاعتقاد أن درجة الحرارة في السعودية تكون مرتفعة مع الأجواء الحارة، ولكن السبب في ذلك هو أن الصيف بهذه الطريقة له علاقة بالرصد الجوي، ولكن الصيف الحقيقي أي الصيف الفلكي هو ما يتم تحديده وفقًا لموقع الشمس الرأسي فوق مدار السرطان.

واستكمالًا لنظرية الخبير الفلكي فإن الانقلاب الصيفي لا يتعلق بموقع الأرض بالنسبة للشمس ولكن بدورة الكوكب في محوره المائل، وأوضح أن هذا هو السبب في كون أن ساعات النهار أطول في يوم الانقلاب الصيفي حيث يكون طول النهار أكثر من 12 ساعة.

كما أنه من الغريب أن حرارة الجو المرتفعة لا تكون في يوم الانقلاب الصيفي كما هو الحال في الأيام الأخيرة من شهور الصيف شهور أغسطس ويوليو، لأن السبب في ذلك هو كون أن الشمس تحتاج بعض الوقت لتسخين تلك المنطقة ولتذويب الثلج وعندما تصل لهذه المرحلة تكون في أواخر فصل الصيف.