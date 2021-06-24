localhaj.haj.gov.sa استعلام قبول طلب الحج 2021 absher login رابط المسار الإلكتروني

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عمر شويل - جدة الاستعلام عن قبول طلب الحج hajj 2021 على absher login رابط المسار الإلكتروني بوزارة الحج والعمرة، حيث من المُقرر إعلان نتائج قبول طلبات الحج 1442 لحجاج الداخل من المواطنين والمُقيمين الذين تقدموا بتسجيل رغبات تأدية فريضة الحج للموسم الحالي على رابط بوابة التسجيل الإلكتروني للحج 144، هذا وقد أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عن الشروط والمعايير والضوابط التي يتم موجبها الاختيار من بين المتقدمين بالتسجيل على بوابة الحج لعام 144، ومن أهم تلك المعايير والشروط، من تنطبق عليهم الاشتراطات الصحية التي أعلنتها والوزارة، وذلك طبقا للائحة التنظيمية لأداء الفريضة.

localhaj.haj.gov.sa استعلام قبول طلب الحج 2021 absher login

وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم فنح باب التسجيل لتأدية الحج هذا العام لحجاج الداخل من مواطني المملكة والمُقيمين على أراضيها من كافة الجنسيات، وذلك بدأ من مساء يوم الأحد الموافق الثالث من ذو القعدة، واستمر باب التقديم مفتوح لمدة 10 أيام كاملة، إلى أن تم إغلاق بابا التقديم والتسجيل في العاشرة من مساء يوم الأربعاء الموافق الثالث عشر من ذو القعدة 1442، وذلك على رابط التسجيل على موقع localhaj.haj.gov.sa البوابة الإلكترونية، وبعد الانتهاء من عملية التسجيل، بدأت وزارة الحج والعمرة في المفاضلة بين طلبات الحج، وذلك لاختيار من تنطبق عليهم المعايير والضوابط والشروط التي أعلنتها وزارة الحج والعمرة.

ضوابط مفاضلة قبول طلبات الحج لحجاج الداخل

ومن الجدير بالذكر أن عملية التقديم والتسجيل لتأدية فريضة الحج على البوابة الإلكترونية ليست موافقة على قبول طلب الحج، ولكن عملية قبول طلب التسجيل تخضع لشروط وضوابط وأولويات ومفاضلة بين المتقدمين بالتسجيل، وتم عملية الاختيار بشفافية مُطلقة تشرف عليها وزارة الحج والعمرة.

كما تجدر الإشارة إلى أنه ليس هناك أولوية لمن قاموا بالتسجيل المُبكر على رابط تسجيل البوابة الإلكترونية، فمن قام بالتقديم والتسجيل أولا يتساوى في الفرصة مع أخر شخص قام بالتسجيل قبل إغلاق باب التسجيل، وذلك وفق ما تم الإعلان عنه، وستكون المفاضلة بين جميع من قاموا بالتسجيل على أساس انطباق الشروط والضوابط الصحية والتنظيمية.

الشروط والضوابط ومعايير قبول طلبات الحج لموسم 1442

كما أوضحت وزارة الحج والعمرة وأعلنت عن شروط ومعايير قبول طلبات الحج للعام الحالي 1442، وذلك لمن تنطبق عليهم الشروط الخاصة بالحالة الصحية والتنظيمية، وذلك وفق الشروط التالية:

يُشترط في قبول طلب الحج أن يكون من قام بالتسجيل لم يسبق له تأدية فريضة الحج من قبل، أي أن حج هذا العام سيكون الحج الأول له طوال حياته.

سيتم قبول طلبات من تنطبق عليهم الشروط الصحية بداية من عمر 65 عام ثم الأقل سنا، وذلك بمراعاة السن تنازلياً، أي سيبدأ قبول \لبات البالغين 65 عاما ثم 64 عام ثم 63 عام وهكذا حتي يتم استيفاء العدد المطلوب.

شرط أخد لقاح فيروس كورونا شرط أساسي لأداء الفرضة.

موعد إعلان نتائج قبول طلبات الحج وحجز الباقات

هذا وقد أعلنت وزارة الحج والعمرة عن بدأ حجز باقات الحج للمقبولين لأداء الفريضة هذا العام بدأ من يوم الجمعة 25 يونيو 2021، الموافق 15 من ذو الحجة، وسيبدأ فتح باب حجز الباقات في تمام الساعة الثانية ظهراً، ونحن من خلال موقعنا نقدم أسمى أيات التهاني لمن تم قبول طلباتهم لأداء فريضة الحج هذا العام، كما نتمنى أن يحالف التوفيق من لم يتم قبول طلباتهم في الأعوام القادمة.