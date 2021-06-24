نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في حملة وزارة الدفاع الحج في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في حملة وزارة الدفاع الحج يقبل عليه الأفراد الراغبين في أداء فريضة الحج من الموظفين في وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية حيث أن الوزارة تخصص لهم عدد من المقاعد كل موسم، وسوف نتعرف على هذا الموضوع بالتفصيل من خلال هذا المقال.

التسجيل في حملة وزارة الدفاع الحج

تعد الخدمة مقدمة من وزارة الدفاع إلى العاملين بها حتى يتمكنوا من أداء فريضة الحج، ولكن لابد من أن يستوفي الشروط التي تضعها حكومة المملكة العربية.

حتى يتمكنوا من الحصول على هذه الفرصة لأداء فريضة الحج، حيث تختلف أعداد الحجاج التي يتم توفيرها لهم من قبل الوزارة كل عام حسب الطاقة الاستيعابية.

وتقدم هذه الخدمة إلى الأفراد الذين مازالوا على رأس العمل في وزارة الدفاع، أما بالنسبة إلى المتقاعدين من موظفي وزارة الدفاع فإنها غير متوفرة.

بالإضافة إلى أنها يشترط أن يكون المواطن يحمل الجنسية السعودية، فلا يمكن أن يتقدم للحصول على هذه الفرصة المقيمين خارج البلاد من السعوديين.

وتم إطلاق هذه المبادرة بعد أن تم إعلان بدء التسجيل في الحج لعام 1442 من قبل وزاره الحج والعمرة

خطوات تسجيل الحج وزارة الدفاع السعودية 1442

هناك مجموعة من الخطوات إلى بد أن يتبعها منسوبي وزارة الدفاع السعودية حتى يتمكنوا من فرصة الحصول على الحج لعام 1440 هجرية وأهم هذه الخطوات:

يتم الدخول إلى رابط وزارة الحج السعودية من خلال الرابط المباشر له.

يختار المتقدم تسجيل الحج، ويجد هذه الخدمة على الصفحة الرئيسية.

يطلب الموقع مجموعة من البيانات يقوم بكتابتها بالشكل الصحيح.

يدخل المستخدم رقم الهوية الوطنية في المكان المحدد لها.

يقوم منسوبي وزارة الدفاع في كتابه الرقم المخصص لهم في وزارة الدفاع في المكان المحدد له.

يتم كتابة الرقم الذي يخص الهاتف الجوال بالشكل الصحيح.

يدرج تاريخ التعيين الخاص بالمستخدم في وزارة الدفاع السعودية.

يظهر رمز التحقق يتم كتابته في المكان المحدد له بالشكل الصحيح.

يضغط المستخدم على حقل التسجيل، وبهذا يكون قد تم التسجيل في موسم الحج.

أما بالنسبة إلى الطلب فيرسل إلى وزارة الحج

شروط التسجيل في الحج