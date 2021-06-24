” ضمن مبادرة بر ورحمة: نزلاء مجمع صحي جمعية سيهات يتلقون لقاح كورونا من خلال الطب المنزلي “

دوت الخليج- ماجد السبع – سيهات

تلقى نزلاء المجمع الصحي الاجتماعي بجمعية سيهات للخدمات الاجتماعية الجرعة الثانية من لقاح كورونا من خلال برنامج الطب المنزلي التابع لمستشفى القطيف المركزي.

وأوضحت مدير التسويق والعلاقات العامة ومسؤول تطوير الخدمات صفا العباس أن الحصول على اللقاح تم ضمن مبادرة بر ورحمة التي وقعت مابين الشركة التشيكية السعودية الطبية ( CSMC) التي تدير خدمات المجمع الصحي وبين مستشفى القطيف المركزي التي تمت في نوڤمبر 2020.

وذكرت العباس أن مجموع النزلاء الحاصلين على اللقاح بلغ اليوم 75 نزيل مابين نساء ورجال، مشيرة إلى أنها الجرعة الثانية بعد الأولى التي تمت في الحادي من شهر مايو، وبذلك فإن جميع النزلاء محصنين حصانة تامة.

من جانبها ذكرت الدكتورة ميساء منصور المرشود – المعاون الإداري و الإعلامي لخدمات الرعاية النموذجية ومديرة المشاريع شبكة صحة القطيف بمستشفى القطيف المركزي – بأن النزلاء أولوية بالنسبة لإدارة التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، خاصة وأن أعمارهم جميعاً تجاوزت الستين وبذلك حصولهم على اللقاح لابد منه، خاصة مع مايعانونه من أمراض.

وأشارت إلى أن تقديم الخدمة للنزلاء سعادة مستمرة فهم فئة عزيزة ويحتاجون للمساعدة وهذا ماتم بعملية منظمة بين المستشفى وبين الجمعية.

وعن مبادرة « بر ورحمة » أشارت إلى أن الفريق الطبي يحاول توفير الخدمات المتوفرة بالمستشفى في دور الإيواء من خلال الخدمات المخبرية والاكلينيكية والاستشارات ومساندة العاملين في دور الإيواء، كما هنالك زيارة اسبوعية للدكتورة نزيهة المزين للوقوف على الاحتياجات بالتعاون مع مركز صحي ٢ بسيهات.