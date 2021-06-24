رئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء يتفقد معمل روزيار بالطائف لإنتاج مستحضرات التجميل

دوت الخليج – الطائف تفقد معالي الرئيس التنفيذي لهيئة الغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي اليوم مصنع روزيار لإنتاج مستحضرات العناية بالجسم، الذي يعد أحد مشروعات أرامكو السعودية للمسؤولية الاجتماعية، التي تعنى بدعم الصناعات الصغيرة وتمكين المرأة.

وتجول في أقسام المعمل من مختبر ومعمل إنتاج ومستودعات المواد الخام ومستودعات الإنتاج بالإضافة إلى الأقسام الإدارية في المعمل.

وعقد معاليه اجتماعاً بمجلس إدارة الجمعية ، وتم خلالها استعراض عمليات الإنتاج والتدريب والصيانة والتشغيل للمعمل واستعرض الاجتماع تحديات العمل بالمعمل .

يذكر أن الشركة قدمت الدعم اللازم لعمليات الإنشاء والتدريب والصيانة لمصنع روزيار لينتج ما يصل إلى 100 ألف وحدة سنويا من منتجات العناية بالجسم، بأيد سعودية، وبما يتماشى مع المواصفات والمقاييس العالمية، ويتم تدريب وتوظيف النساء السعوديات لتطوير منتجات للعناية بالجسم باستخدام زيت الورد الطائفي المحلي، في توجه لدعم الموارد الطبيعية والمواهب في المملكة، لإنشاء نظام تجاري مستدام، بالإضافة إلى المحافظة على الثقافة والتقاليد، وتعزيز فرص نمو المجتمع المحلي، وينتج مصنع روزيار ستة منتجات ( لوشن الجسم ، وكريم الجسم ، وكريم اليدين وغسول اليدين ، وجل استحمام ، ومعطر الجسم) .

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