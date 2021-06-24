خطوات وطريقة التسجيل لحجز موعد في المركز الصحي السعودي هي خدمة إلكترونية تقدمها وزارة الصحة السعودية، لتمكين المستفيد من حجز مواعيده في المراكز الصحية بالمملكة، ثم إدارة هذه المواعيد وتعديلها أو إلغاءها، وكذلك إدارة المواعيد والحجز بالمستشفيات التي يحول إليها، وأيضا الحجز للتابعين له في المراكز الصحية، ويتم الحجز من خلال الموقع الإلكتروني لنظام موعد، وتطبيق موعد متاح أيضا من قبل المتاجر الإلكترونية، ويساعد التطبيق أيضا علي تذكيرك بمواعيد الحجز، ولا توجد أي من الشروط للتسجيل، والشرط الوحيد أن يكون لك حساب على منصة ابشر، ومن ثم لا توجد أيضا رسوم مالية للحجز، فهي تقدم مجانا للجميع المستخدمين، ومن خلال هذا التقرير سنتكلم على كافة المعلومات.

خطوات وطريقة التسجيل لحجز موعد في المركز الصحي السعودي

خدمات تطبيق موعد، ويقدم التطبيق خدمات كثيرة:

تحديد اقرب مركز صحي للمستفيد. ثم حجز الموعد حسب وقتك المناسب. يمكن إضافة التابعين في المركز نفسه، ثم حجز مواعيد لهم. معرفة موقع المركز الصحي علي خرائط جوجل. ويمكن حجز المواعيد لدي:

طب الأسرة، عيادة الأطفال، التطعيمات، الأمراض المزمنة، متابعة الحمل، المختبر، الإشاعة، مكافحة التدخين، الإحالة إلى المستشفي وحجز المواعيد فيها.

كيفية الحصول على الخدمة

تحميل التطبيق على أجهزة المحمول. استخدام الموقع الإلكتروني. الاتصال على مركز خدمة (937). التوجه إلى المركز مباشرة وحجز موعد عن طريقه.

طريقة حجز موعد في المركز الصحي

يمكن للمستفيدين والتابعين لهم في المملكة بحجز موعد من المركز الصحي بكل سهولة من خلال تطبيق موعد التابع لوزارة الصحة بالمملكة:

الاستعلام عن تأشيرة برقم الهوية من منصة ابشر. تحميل التطبيق على الجوال. ثم فتح التطبيق ومن الصفحة الرئيسية اختيار موعد. الدخول للتطبيق من خلال معلوماتك على حساب ابشر. ستظهر خريطة بتحديد موقعك، والمراكز الصحية القريبة منك. ثم قم باختيار المركز المناسب لك. النقر علي زر حجز موعد. تعبئة النموذج الخاص بالحجز بالبيانات من التخصص المطلوب، تاريخ الحجز وسببه، تفعيل خاصية التنبيه للموعد. ثم أخيرا إضافة معلومات التواصل بك. الضغط علي حجز وبذلك تمت عملية الحجز.

معلومات إضافية يجب وضعها في الحسبان عند الحجز