نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات وطريقة التسجيل لحجز موعد في المركز الصحي السعودي في المقال التالي
خطوات وطريقة التسجيل لحجز موعد في المركز الصحي السعودي هي خدمة إلكترونية تقدمها وزارة الصحة السعودية، لتمكين المستفيد من حجز مواعيده في المراكز الصحية بالمملكة، ثم إدارة هذه المواعيد وتعديلها أو إلغاءها، وكذلك إدارة المواعيد والحجز بالمستشفيات التي يحول إليها، وأيضا الحجز للتابعين له في المراكز الصحية، ويتم الحجز من خلال الموقع الإلكتروني لنظام موعد، وتطبيق موعد متاح أيضا من قبل المتاجر الإلكترونية، ويساعد التطبيق أيضا علي تذكيرك بمواعيد الحجز، ولا توجد أي من الشروط للتسجيل، والشرط الوحيد أن يكون لك حساب على منصة ابشر، ومن ثم لا توجد أيضا رسوم مالية للحجز، فهي تقدم مجانا للجميع المستخدمين، ومن خلال هذا التقرير سنتكلم على كافة المعلومات.
خطوات وطريقة التسجيل لحجز موعد في المركز الصحي السعودي
خدمات تطبيق موعد، ويقدم التطبيق خدمات كثيرة:
- تحديد اقرب مركز صحي للمستفيد.
- ثم حجز الموعد حسب وقتك المناسب.
- يمكن إضافة التابعين في المركز نفسه، ثم حجز مواعيد لهم.
- معرفة موقع المركز الصحي علي خرائط جوجل.
- ويمكن حجز المواعيد لدي:
طب الأسرة، عيادة الأطفال، التطعيمات، الأمراض المزمنة، متابعة الحمل، المختبر، الإشاعة، مكافحة التدخين، الإحالة إلى المستشفي وحجز المواعيد فيها.
كيفية الحصول على الخدمة
- تحميل التطبيق على أجهزة المحمول.
- استخدام الموقع الإلكتروني.
- الاتصال على مركز خدمة (937).
- التوجه إلى المركز مباشرة وحجز موعد عن طريقه.
طريقة حجز موعد في المركز الصحي
يمكن للمستفيدين والتابعين لهم في المملكة بحجز موعد من المركز الصحي بكل سهولة من خلال تطبيق موعد التابع لوزارة الصحة بالمملكة:
- الاستعلام عن تأشيرة برقم الهوية من منصة ابشر.
- تحميل التطبيق على الجوال.
- ثم فتح التطبيق ومن الصفحة الرئيسية اختيار موعد.
- الدخول للتطبيق من خلال معلوماتك على حساب ابشر.
- ستظهر خريطة بتحديد موقعك، والمراكز الصحية القريبة منك.
- ثم قم باختيار المركز المناسب لك.
- النقر علي زر حجز موعد.
- تعبئة النموذج الخاص بالحجز بالبيانات من التخصص المطلوب، تاريخ الحجز وسببه، تفعيل خاصية التنبيه للموعد.
- ثم أخيرا إضافة معلومات التواصل بك.
- الضغط علي حجز وبذلك تمت عملية الحجز.
معلومات إضافية يجب وضعها في الحسبان عند الحجز
- احجز لفترة أسبوع من الوقت الذي سيتم فيه حجز الموعد.
- أن يكون سعودي الجنسية أو المقيمين وحامل لبطاقة الإقامة السارية المفعول.
- لا يحجز المريض إلا ميعادا واحدا لنفس الخدمة.
- يسمح للمريض أن يقوم بتغيير موعده، حتى وقت ساعتين قبل وقت الموعد.
- ثم الالتزام بالحضور للمركز قبل الميعاد 20 دقيقة.
- التوجه لقسم السجلات الطبية لتقديم أي بيانات مطلوبة.
- ثم تكمل جميع المستندات لتستطيع الكشف.
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خطوات وطريقة التسجيل لحجز موعد في المركز الصحي السعودي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.