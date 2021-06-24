نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام الحج ١٤٤٢- بوابة المسار الإلكتروني localhaj.haj.gov.sa للإستعلام عن طلب الحج 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام الحج 1442-2021، ننشر لكم رابط بوابة المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، للاستعلام عن طلبات الحج 1442، بعد أن أعلنت وزارة الحج والعمرة عن إغلاقها التسجيل في الحج الذي دام عشرة أيام عبر البوابة الرسمية للحج، وأعلنت اليوم وزارة الحج والعمرة عن بدء المرحلة الثانية لتسجيل النهائي في الحج واختيار إحدى الباقات التي قدمتها وزارة الحج والعمرة لحجاج الداخل من المواطنين و المقيمين في المملكة العربية السعودية، يوم الجمعة 25 يونيو 2021 الموافق 15 ذو القعدة 1442، وكانت قد أعلنت الوزارة عن تسجيل 558 ألف شخص من بينهم 59% من الذكور و41% من الإناث، وسيتم خلال الساعات القادمة فرز نتائج طلبات الحج.

استعلام الحج 1442 – 2021

سيتم إرسال رسائل للمقبولين في حج 1442 – 2021 عبر هواتفهم النقالة، تفيد بقبول الحج، كما سيتمكن الذين سجلوا في حج 1442 الدخول عبر بوابة المسار الإلكتروني والاستعلام عن طلب الحج، ستظهر لهم رسالة تفيد بقبولهم في حج هذا العام، وسيتم فرز الحج و قبول الطلبات حسب الأولويات والاشتراطات الجديدة التي وضعتها وزارة الحج والعمرة، وأهمها أن يكون المتقدم محصن بجرعتين من لقاح كورونا و أن يكون من الفئات العمرية التي وضعتها الوزارة، والأفضلية لمن هم في 50 عام ولم يؤدون فريضة الحج نهائيا.

بوابة المسار الإلكتروني لحجاج الداخل

للاستعلام عن فرز الحج 1442 لابد الدخول على موقع وزارة الحج والعمرة عبر بوابة المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1442-2021، والاستعلام برقم الهوية أو الإقامة.

سيتم إطلاق البوابة الإلكترونية لحجزو شراء الباقات ابتداءاً من الساعة 2:00 م من يوم الجمعة 15 ذو القعدة 1442 هـ وحتى الساعة 10:00 م من يوم الجمعة 29 ذو القعدة 1442 هـ .

خطوات الاستعلام عن نتائج طلبات الحج 1442-2021

الدخول على بوابة الحج والعمرة المسار الإلكتروني الاستعلام عن طلب الحج 1442 إدخال رقم بطاقة الهوية للسعوديين و رقم الإقامة للمقيمين كتابة الرمز المرئي للتحقق بشكل صحيح دقائق وتظهر لك نتيجة الطلب

وبذلك وصلنا الى نهاية مقالنا وقد وضحنا رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1442، للإطلاع على نتائج فرز حج 2021، ونتمنى للمقبولين حج مقبول وذنب مغفور.