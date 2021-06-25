رابط تسجيل الدعم الريفي 2021 وشروط التسجيل في دعم ريف عبر بوابة الدعم الريفي

تسجيل الدعم الريفي ، أكثر ما يبحث عنه المزارعين في المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة هو طريقة التسجيل في دعم ريف ، وفرت المملكة العربية السعودية هذه الخدمة للمزارعين بهدف مساعدتهم على تحسين جودة الإنتاج الزراعي وزيادته، كما تهدف هذه الخدمة لتحسين معيشة المزارعين بشكل عام، حيث يمكن لجميع المزارعين التي توافرت فيهم شروط الدعم الريفي التسجيل في الدعم عن طريق إنشاء حساب على المنصة وكتابة بعض البيانات الخاصة بكل مزارع، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على رابط التسجيل في الدعم الريفي 2021 وطريقة وشروط التسجيل في هذا الدعم للمزارعين في المملكة العربية السعودية، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

خطوات تسجيل الدعم الريفي

يمكن لجميع المزارعين اللذين توافرت فيهم الشروط في المملكة العربية السعودية التسجيل في منصة ريف إلكترونيا بكل سهوله عن طريق هذه الخطوات البسيطة :

أولا يجب عليك الدخول إلى ( بوابة الدعم الريفي ) عن طريق شبكة الأنترنت .

) عن طريق شبكة الأنترنت . أضغط على إنشاء حساب جديد على المنصة .

تطلب منك المنصة تقديم بعض البيانات، يجب عليك كتابة هذه البيانات بشكل صحيح لكي تتمكن من إنشاء الحساب .

بعد الانتهاء من أنشاء الحساب، أضغط على خيار ( طلب الدعم ) .

سجل البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح .

بعد الانتهاء من تسجيل دعم ريف للاسر المنتجة ، تتم مراجعة الطلب وإخبارك بالقبول أو بالرفض .

شروط التسجيل في الدعم الريفي 2021

وفرت وزارة البيئة والزراعة السعودية خدمة الدعم الريفي للمزارعين في المملكة العربية السعودية، لحصول المزارعين على الدعم الكافي الذي يساعدهم بشكل كبير في تحسب جودة الإنتاج الزراعي الخاص بهم، وهذه هي شروط تسجيل الدعم الريفي :

يجب أن يكون المتقدم للحصول على الدعم مزارع سعودي الجنسية .

في حالة إن كان المزارع غير سعودي الجنسية يجب عليه أن يكون حاملا لبطاقة التنقل .

يجب أن يكون المزارع المتقدم لا يشغل أي وظيفة أخري من الوظائف الحكومية أو الوظائف الخاصة .

ألا يزيد عمر المزارع المتقدم عن 21 عام .

ألا يزيد راتب المزارع المتقدم عن 6000 ريال سعودي .

يجب أن يقوم المزارع المتقدم بإنشاء حساب في برنامج ريف ، والتسجيل في دعم ريف .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم رابط تسجيل الدعم الريفي 2021 وشروط التسجيل في دعم ريف عبر بوابة الدعم الريفي .