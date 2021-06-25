أسعار البنزين في شركة أرامكو في المملكة العربية السُّعُودية شهر يونيو 2021

أسعار البنزين في شركة أرامكو في السُّعُودية وهي المسئولة عن تحديد الأسعار داخل المملكة وفقًا للتغيرات الدولية في سعر البِترول الخام وقد تم الإعلان عن التسعيرة الجديدة التي بدأ العمل بها اعتبارًا من الأمس وتعمل شركة أرامكو على توفير كميات الوقود اللازمة من أجل كافة أنواع السيارات والمحركات بالمملكة وقد تم الإعلان بالفعل عن توفر كميات كبيرة من البنزين الصالح للسيارات وجاري العمل من أجل توفير الوقود الخاص بالشاحنات وغيرها من المركبات التي تستخدم وقود الديزل وإليكم الآن كامل التفاصيل المتعلقة بالتسعيرة الجديدة لوقود السيارات في السُّعُودية.

أسعار البنزين في شركة أرامكو يونيو 2021

أعلنت شركة أرامكو السُّعُودية منذ بضعة أشهر وتحديدًا في شهر فبراير الماضي أن مراجعة الأسعار التي من المعتاد أن يتم العمل بها بشكل ربع سنوي أي كل ثلاث أشهر قد جرى تعديلها كي تصبح شهرية على أن يتم الإعلان عن التعديل في اليوم العاشر من كل شهر ويتم بدأ استخدام التسعيرة في اليوم الذي يلي الإعلان ويأتي تغيير أسعار البنزين ووقود السيارات ضمن خُطَّة موسعة تهدف إلى عمل عدة تعديلات في أسعار منتجات الوقود والمياه وتعكف الحكومة السُّعُودية حاليًا على العمل وفقًا للتعديلات الجديدة.

أسعار الوقود الجديدة في المملكة وفقًا للتعديلات الأخيرة

التسعيرة الجديدة للوقود التي أعلنتها شركة أرامكو السُّعُودية هي:

سعر بنزين 91 هو 2.18 ريال سعودي.

لتر بنزين 95 سعره 2.33 ريال سعودي.

سعر وقود الديزل هو 0.52 ريال سعودي.

الكيروسين سعره هو 0.70 ريال سعودي.

سعر غاز البِترول المسال هو 0.75 ريال سعودي.

تعاون بين شركة أرامكو وشركة توتال

يأتي التعاون بين الشركتين من أجل تشغيل محطات الوقود داخل المملكة ويأتي هذا الأمر في إطار امتلاك الشركتان عدد 270 محطة وقود داخل أراضي المملكة بالإضافة إلى أسطول كبير من صهاريج نقل الوقود في جميع مدن ومحافظات المملكة وقد أعلنت شركة أرامكو وشركة توتال عن تطويرات كبيرة في الفترة المقبلة من أهمها تغيير العلامة التجارية للمحطات التابعة لها خلال الأيام المقبلة وتُعد شركة أرامكو هي الأولى في مجال الوقود في المملكة السُّعُودية ومصنفة ضمن أفضل شركات البِترول في العالم.