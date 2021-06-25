- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل وشروط برنامج ريف فى المملكة العربية السعودية في المقال التالي
طريقة وشروط برنامج ريف حيث دشنت المملكة العربية السعودية متمثلة فى وزارة البيئة والمياه منصة “ريف” الإلكترونية، لتعمل على خدمة المواطنين المستفيدين من دعم برنامج الريف السعودي، ولإتاحة قيام المستفيدين من التسجيل وإدخال بياناتهم للحصول على مادي مادي للمساهمة فى تنشيط النشاط الزراعي بالمملكة.
برنامج الريف هو أحد برامج رؤية 2030 المملكة لمساعدة الأسر الريفية وإستدامة القطاع الزراعي ولرفع مستوى معيشة صغار المزارعين وزيادة النشاط الزراعي ودعمة الإنتاج الزراعي وتحسن الحياة الزراعية والأمن الغذائي، كما يهدف برنامج الريف على تنمية عدة قطاعات أخرى مع التركيز بالأخص على المناطق الريفية الموجودة بالمملكة، ولكي يتمكن المستفيدين من التقديم للحصول على دعم مادي يساعدهم في تنمية أنشطتهم الزراعية.
أهداف برنامج الريف فى السعودية
يهدف البرنامج إلي إستقطاب قطاعات متعددة واعدة للمشتغلين بالزراعة فى المناطق الريفية عن طريق إطلاق 8 برنامج وهي كالتالي:
- برنامج تطوير إنتاج وتصنيع وتسويق البن العربي.
- برنامج تطوير تربية النحل وإنتاج العسل.
- برنامج تطوير قطاع الزراعة والتجارة بالورد.
- برنامج تطوير إنتاجية الفواكة وتصنيعها وتسويقها.
- برنامج زيادة قدرات صغار الصيادين ومزارع الأسماك.
- برنامج تطوير قطاع صغار التجار من مربي الماشية.
- برنامج تطوير زراعة المحصول البعلي مثل الذرة الرفيعة ونبات السمسم والدخن.
- وأيضاً تطوير القيمة المضافة من الملكيات الصغيرة وتطوير الأنشطة الزراعية التقليدية فى الريف.
رابط وطريقة التسجيل فى برنامج الريف بالمملكة العربية السعودية
ويمكنك التقدم للتسجيل بمنصة وبوابة الريف السعودية عبر الرابط المخصص لذلك وهريف طريقة التسجيل وشروط برنامج ريف وشرط لقبول تسجيلك بنجاح أن تتوفر لديك الشروط التي حددها بىنامج الريف السعودي كاملة، وأن تقوم بملئ جميع الحقول بطريقة صحيحة، وأن ترفع جميع المستندات والوثائق المطلوبة منك، وذلك لضمان عملية التسجيل بنجاح وقبول طلبك المقدم للإستفادة من الدعم المادي المقدم من البرنامج.
شروط التسجيل في برنامج دعم الريف السعودي
- يجب أن يكون المتقدم يحمل الجنسية السعودية، أو يحمل بطاقة تنقل، ومتاح للجنسين ذكر أو أنثي.
- يجب أن يكون المتقدم من المشتغلين بإحدي المهن الزراعية وأن يكون هو الذي يقوم بمهامها بنفسه، ولابد أن يكون من سكان إحدي المناطق الريفية التي يشملها البرنامج.
- ألايجب أن لا يكون المتقدم يعمل بأي وظيفة أخري غير الزراعة سواء فى قطاع العام أو قطاع الخاص.
- يجب ألا يقل سن المتقدم عن 21 عام.
- شرط عدم تجاوز إجمالي الدخل شهرياً للمتقدم عن ستة ألاف ريال سعودي.
- يجب عدم تجاوز عدد البرامج المستفاد منها المتقدم عن 3 برامج، بشرط عدم تجاوز القيمة الإجمالية للدعم عن الثلاث برامج عن 54.000 أربعة وخمسون ألف ريال سنوي لكل البرامج.
- يجب علي المتقدم أن يقدم ما يثبت أهليته لمزاولة مهنة الزراعة ومستندات مقبول للبرنامج.
- يجب علي المتقدم أن يطبق جميع الشروط الصحية والفنية التي يحددها البرنامج.
- لابد أن يكون للمتقدم حساب بنكي مفتوح بإسمه ويقوم بتسجيله فى منصة الريف.
- يجب إدخال البيانات الشخصية والمعلومات الفنية أثناء التسجيل فى الرابط المخصص بهذا الشأن.
- لابد أن يقوم المتقدم بتقديم طلب تسجيل على المنصة الإلكترونية.
- يجب أن تكون الأسرة المتقدمة حاصلة علي وثيقة عمل حر صادرة من وزارة الموارد البشرية.
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة التسجيل وشروط برنامج ريف فى المملكة العربية السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.