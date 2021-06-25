طريقة التسجيل وشروط برنامج ريف فى المملكة العربية السعودية

طريقة وشروط برنامج ريف حيث دشنت المملكة العربية السعودية متمثلة فى وزارة البيئة والمياه منصة “ريف” الإلكترونية، لتعمل على خدمة المواطنين المستفيدين من دعم برنامج الريف السعودي، ولإتاحة قيام المستفيدين من التسجيل وإدخال بياناتهم للحصول على مادي مادي للمساهمة فى تنشيط النشاط الزراعي بالمملكة.

برنامج الريف هو أحد برامج رؤية 2030 المملكة لمساعدة الأسر الريفية وإستدامة القطاع الزراعي ولرفع مستوى معيشة صغار المزارعين وزيادة النشاط الزراعي ودعمة الإنتاج الزراعي وتحسن الحياة الزراعية والأمن الغذائي، كما يهدف برنامج الريف على تنمية عدة قطاعات أخرى مع التركيز بالأخص على المناطق الريفية الموجودة بالمملكة، ولكي يتمكن المستفيدين من التقديم للحصول على دعم مادي يساعدهم في تنمية أنشطتهم الزراعية.

أهداف برنامج الريف فى السعودية

يهدف البرنامج إلي إستقطاب قطاعات متعددة واعدة للمشتغلين بالزراعة فى المناطق الريفية عن طريق إطلاق 8 برنامج وهي كالتالي:

برنامج تطوير إنتاج وتصنيع وتسويق البن العربي.

برنامج تطوير تربية النحل وإنتاج العسل.

برنامج تطوير قطاع الزراعة والتجارة بالورد.

برنامج تطوير إنتاجية الفواكة وتصنيعها وتسويقها.

برنامج زيادة قدرات صغار الصيادين ومزارع الأسماك.

برنامج تطوير قطاع صغار التجار من مربي الماشية.

برنامج تطوير زراعة المحصول البعلي مثل الذرة الرفيعة ونبات السمسم والدخن.

وأيضاً تطوير القيمة المضافة من الملكيات الصغيرة وتطوير الأنشطة الزراعية التقليدية فى الريف.

رابط وطريقة التسجيل فى برنامج الريف بالمملكة العربية السعودية

ويمكنك التقدم للتسجيل بمنصة وبوابة الريف السعودية عبر الرابط المخصص لذلك وهريف طريقة التسجيل وشروط برنامج ريف وشرط لقبول تسجيلك بنجاح أن تتوفر لديك الشروط التي حددها بىنامج الريف السعودي كاملة، وأن تقوم بملئ جميع الحقول بطريقة صحيحة، وأن ترفع جميع المستندات والوثائق المطلوبة منك، وذلك لضمان عملية التسجيل بنجاح وقبول طلبك المقدم للإستفادة من الدعم المادي المقدم من البرنامج.

شروط التسجيل في برنامج دعم الريف السعودي