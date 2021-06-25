موعد صرف الدعم السكني 1442 وما هي شروط استحقاق الدعم السكني

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عمر شويل - جدة موعد صرف الدعم السكني 1442 الذي يعد أحد البرامج التي أطلقتها وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية بالمملكة العربية السعودية عام 2017 م؛ والهدف الرئيسي من ذلك هو تقديم الدعم السكني للمواطنين السعوديين، وبالتالي مساعدتهم على تملك المنازل، وتحسين مستوى المعيشة والتمتع بحياة كريمة، وقد أتاح الصندوق للمواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط المحددة التسجيل في الدعم السكني والحصول على الموافقة بعد دراسة الحالة وتحديد قيمة الدعم السكني الشهري.

موعد صرف الدعم السكني 1442

اعتمد صندوق التنمية العقارية موعد صرف الدعم السكني، وعمد إلى توحيد موعد إيداع الدعم السكني في حسابات المواطنين؛ وذلك من أجل تمكين المستفيدين من صرف الدعم الشهري قبل صرف الراتب الشهري، وبالفعل تم تحديد اليوم الرابع والعشرين من كل شهر في التقويم الميلادي كموعد ثابت لإيداع الدعم السكني في حسابات المستفيدين، وقد أتاح الفرصة لكافة المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط التسجيل في الدعم السكني.

شروط استحقاق الدعم السكني

حدد صندوق التنمية العقارية الشروط الواجب توافرها في المواطنين الراغبين في التسجيل في الدعم السكني، وبالتالي استحقاق الدعم السكني، أهمها:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن تكون الأسرة مقيمة بشكل دائم على الأراضي السعودية.

ألا يقل عمر المتقدم للتسجيل في الدعم السكني عن 25 عام.

ألا يمتلك أحد أفراد الأسرة سكن مناسب سواء حاليًا أو في السابق؛ وذلك خلال الخمس سنوات السابقة على تاريخ التسجيل في الدعم السكني.

أن يكون المتقدم بالطلب الزوج أو الأب، أو الزوجة في حالة أن تكون أم تعول أبناءها على سبيل المثال المطلقة “بشرط أن يمر على تاريخ الطلاق عامان” والأرملة، أو الإخوة في حالة وفاة الوالدين.

أن تنطبق شروط الدعم السكني حتى تاريخ الاستحقاق.

جدول الدعم السكنِي

أتاح برنامج سكني جدول الدعم السكني أو ما يعرف حاسبة الدعم السكني إمكانية حساب مقدار الدعم السكني المخصص للمستفيدين، سواء فيما يتعلق بالوحدات السكنية الجاهزة أو تحت الإنشاء، ويمكن حساب الدعم السكني من خلال الخطوات التالية:

فتح رابط برنامج الدعم السكني. الانتقال إلى تبويب حاسبة الدعم السكني. العمل على تسجيل البيانات المطلوبة. تسجيل قيمة التمويل في الحقل المخصص. تحديد مدة التمويل. تسجيل عدد أفراد الأسرة. كتابة قيمة الدخل الشهري. النقر على خيار احسب.

في النهاية نكون تعرفنا على موعد صرف الدعم السكني 1442، بالإضافة إلى شروط استحقاق الدعم السكني.