نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن نتائج قبول طلبات الحج 2021 المسار الإلكتروني لحجاج الداخل localhaj.haj.gov.sa في المقال التالي
عمر شويل - جدة الاستعلام عن نتائج قبول طلبات الحج 2021، زاد البحث عن الاستعلام عن طلبات الحج وهذا بعد أن قام الكثير من الأشخاص في الأيام السابقة بالتقديم على الحج، والتي تحدثنا عن تفاصيلها في طريقة تسجيل الحج 1442 وشروط وزارة الحج.
وقد أعلنت وزارة الحج والعمرة في الساعات القليلة الماضية عن أنه تم الانتهاء من فترة التسجيل الإلكتروني عبر بوابة المسار الإلكتروني لحجاج الداخل localhaj، وأعلنت على أنه سيتم بدء المرحلة الثانية بدءا من يوم الجمعة 15 ذو القعدة 1442، والموافقة ليوم 25 يونيو 2021 ميلاديا.
الاستعلام عن قبول الحج 1442
وقد بينت وزارة الحج في تغريدتها عبر تويتر عن تفاصيل التسجيل، حيث قام بالتقديم على الحج 1442 هذا العام عدد أشخاص يبلغ 558,270 شخصا، 59 بالمئة منهم من الرجال، و41 بالمئة منهم من النساء، وقد كانت أكثر فئة عمرية قدمت على الحج هذا العام هم الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 31 إلى 40.
ويمكن للأشخاص المسجلين التعرف على نتائج قبول الحج 1442 بكل سهولة من المسار الإلكتروني لحجاج الداخل بكل سهولة، وهذا من يوم الجمعة 15 ذو القعدة، وسيمكن للأشخاص المقبولين اختيار باقات الحج المناسبة لهم.
رابط الاستعلام عن نتائج طلبات الحج 2021
وكما ذكرنا سالفا، فإنه يمكنك الاستعلام عن طلبات الحج بكل سهولة ويسر من خلال الموقع الرسمي لبوابة الحج والعمرة لحجاج الداخل، وسنستعرض معكم طريقة الاستعلام عن طلب الحج الخاص بك، وهذا عن طريق الخطوات التالية:
- اذهب إلى المسار الإلكتروني لحجاج الداخل عن طريق الرابط localhaj.haj.gov.sa.
- اضغط على زر الاستعلام عن الطلب.
- اكتب رقم الهوية أو رقم الإقامة في الخانة المخصصة.
- ادخل الرمز المرئي الخاص بك.
- ستظهر لك نتيجة الطلب الخاصة بك.
شروط قبول الحج 1442
وقد أعلنت وزارة الحج والعمرة بشكل رسمي، على أنه سيكون عدد المقبولين للحج هذا العام 60 ألف شخصا، وسيتم اقتصار الحج هذا العام على الأشخاص المقيمين داخل المملكة، وسيتم قبول الحجاج بالأفضلية وهذا وفق الشروط الموضوعة، وهي كالتالي:
- أن يكون المتقدم قد حصل على جرعة أو جرعتي التطعيم، أو يكون مصاب وتعافى تماما.
- ألا يكون المتقدم قد حج خلال ال5 سنوات الماضية، والأفضلية لمن لم يحج بالأصل من قبل.
- يتم قبول الأشخاص الأكبر سنا كأولوية في حالة توافر الشروط بالشخص، وهذا من عمر 65 تنازليا.
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