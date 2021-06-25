نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في الدعم الريفي في المقال التالي
التسجيل في الدعم الريفي يعتبر من الخدمات التي تقدمها وزارة البيئة والمياه والزراعة، حيث تدعم العاملين في قطاع الزراعة حيث تقدم لهم الدعم المادي ليقوموا بتطوير الأعمال الخاصة بهم، وسوف نتعرف على شروط الحصول على الدعم الريفي، وكيفية التسجيل فيه من خلال هذا المقال.
برنامج الدعم الريفي
هو البرنامج الذي تدعم به وزارة الزراعة والمياه والبيئة في المملكة المزارعين حتى يتمكنوا من أن يقوموا بتطوير خدماتهم.
ويمكنهم أن يقوم بتسجيل الدخول في هذا البرنامج من خلال البوابة الإلكترونية المتخصصة إلى الدعم، ويقوموا بتقديم جميع البيانات ومن يستوفي الشروط يتم الحصول على الدعم.
أهداف برنامج الدعم الريفي
- يهدف البرنامج إلى تحقيق الكثير من الأهداف وأهمها:
- يحسن القطاع الزراعي.
- يزيد من كفاءة الإنتاج الزراعي.
- يستطيع أن يحسن أنماط حياة الكثير من الأفراد في المملكة.
- القيام باستغلال جميع الفرص المتاحة والموارد الموجودة.
- رفع المستوى المعيشي لصغار المزارعين.
- الاستفادة من الموارد التي تتواجد في كافة مناطق المملكة.
كيفية التسجيل في الدعم الريفي
يستطيع جميع المزارعين أن يقوموا بعملية التسجيل في هذا البرنامج من خلال هذه الخطوات:
- الدخول إلى بوابة الإلكترونية من خلال الرابط المباشر.
- قم بالضغط على أيقونة إنشاء حساب، وسوف تجدها في الناحية العلوية من الصفحات.
- قم بكتابة جميع البيانات التي تطلبها البوابة الإلكترونية للتسجيل.
- تأكد من أن جميع البيانات التي قمت بإدخالها صحيحة.
- سوف تصل إليك الرسالة والصلاة على الهاتف تحتوي على رمز التأكيد.
- قم بتسجيل الدخول إلى البوابة.
- اضغط على أيقونة تقديم طلب الدعم.
- سوف يقوم المسئولون بمراجعة جميع البيانات الموجودة في الطلب.
- وعندما يستوفي المتقدم جميع الشروط فانه يحصل على الدعم المطلوب.
شروط التسجيل فيه
- أن يكون المتقدم يمتلك الجنسية السعودية أو يحمل بطاقة التنقل.
- أن يكون من أصحاب مهنة الزراعة التي حددها برنامج الدعم.
- لابد من أن يكون من سكان المنطقة الإدارية التي توفر هذا الدعم.
- لا يملك الوظيفة الحكومية أو الوظيفة في القطاع الخاص.
- عمر المتقدم لا يقل عن 21 عام.
- الدخل الشهري له لا يزيد عن 6000 ريال سعودي.
- أن تكون أسرة المتقدم حاصل على وثيقة العمل الحر، والتي يتم استخراجها من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- يتم التقديم بالشكل الإلكتروني على منصة درايف الإلكترونية.
- أن يمتلك المتقدم الحسام الحساب البنكي النشاط باسمه.
- يلتزم بجميع وتطبيقات والاشتراطات الفنية والصحية التي يعتمدها البرنامج.
- مجموعة برامج الدعم المالي التي استفاد منها لا تزيد عن ثلاثة برامج.
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