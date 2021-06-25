التسجيل في الدعم الريفي يعتبر من الخدمات التي تقدمها وزارة البيئة والمياه والزراعة، حيث تدعم العاملين في قطاع الزراعة حيث تقدم لهم الدعم المادي ليقوموا بتطوير الأعمال الخاصة بهم، وسوف نتعرف على شروط الحصول على الدعم الريفي، وكيفية التسجيل فيه من خلال هذا المقال.

برنامج الدعم الريفي

هو البرنامج الذي تدعم به وزارة الزراعة والمياه والبيئة في المملكة المزارعين حتى يتمكنوا من أن يقوموا بتطوير خدماتهم.

ويمكنهم أن يقوم بتسجيل الدخول في هذا البرنامج من خلال البوابة الإلكترونية المتخصصة إلى الدعم، ويقوموا بتقديم جميع البيانات ومن يستوفي الشروط يتم الحصول على الدعم.

أهداف برنامج الدعم الريفي

يهدف البرنامج إلى تحقيق الكثير من الأهداف وأهمها:

يحسن القطاع الزراعي.

يزيد من كفاءة الإنتاج الزراعي.

يستطيع أن يحسن أنماط حياة الكثير من الأفراد في المملكة.

القيام باستغلال جميع الفرص المتاحة والموارد الموجودة.

رفع المستوى المعيشي لصغار المزارعين.

الاستفادة من الموارد التي تتواجد في كافة مناطق المملكة.

كيفية التسجيل في الدعم الريفي

يستطيع جميع المزارعين أن يقوموا بعملية التسجيل في هذا البرنامج من خلال هذه الخطوات:

الدخول إلى بوابة الإلكترونية من خلال الرابط المباشر.

قم بالضغط على أيقونة إنشاء حساب، وسوف تجدها في الناحية العلوية من الصفحات.

قم بكتابة جميع البيانات التي تطلبها البوابة الإلكترونية للتسجيل.

تأكد من أن جميع البيانات التي قمت بإدخالها صحيحة.

سوف تصل إليك الرسالة والصلاة على الهاتف تحتوي على رمز التأكيد.

قم بتسجيل الدخول إلى البوابة.

اضغط على أيقونة تقديم طلب الدعم.

سوف يقوم المسئولون بمراجعة جميع البيانات الموجودة في الطلب.

وعندما يستوفي المتقدم جميع الشروط فانه يحصل على الدعم المطلوب.

شروط التسجيل فيه