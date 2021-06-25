نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “وزارة الحج والعمرة ” تعلن أسماء المترشحين للحج 1442 وتفتح رابط المسار الإلكتروني لتأكيد الحجز في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعلن اليوم وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، عن أسماء المترشحين لحج 1442 وتفتح رابط المسار الإلكتروني من جديد لهم لتأكيد طلب الحج، واستكمال الإجراءات وفق الخطط الموضوعة مسبقاً من قبل الوزارة، والتي تتضمن قفل باب التسجيل يوم 2021/06/24 في تمام الساعة 10 مساءً، وفتح باب التسجيل للمرحلة الثانية في الساعة الواحدة ظهراً يوم 2021/06/25 لحجز الباقات وتأكيد الحجز، وكانت الوزارة قد نبهت إلي أنها سوف تقوم بإرسال رسائل نصية للمقبولين عبر جوالاتهم، ومن ثم تقوم بفتح الرابط من جديد أمامهم لتأكيد طلب الحج المقدم، وفيما يلي طريقة الاستعلام عن نتيجة الحج إلكترونياً.

رابط المسار الإلكتروني للحج

متابعينا كل من كتب الله له أداء فريضة الحج هذا العام الإستثنائي وتم إرسال رسالة بترشيحه، عليه أستكمال إجراءات الحج فوراً من خلال الدخول على رابط localhaj.haj.gov.sa، وتأكيد الطلب وحجز الباقة المناسبة له ولظروفه الاقتصادية حتى لا يتم أستبعاده وإدخال شخص أخر بدلاً منه، وفي هذه الحالة لا يحق له السؤال عن سبب أستبعاده.

ألية الاستعلام عن طلب الحج

الدخول إلي رابط المسار الإلكتروني للحج.

تسجيل رقم الهوية الوطنية ورقم الطلب للسعوديون.

أو إدخال رقم الإقامة ورقم الطلب للمقيمين من الأجانب.

الضغط على عرض النتيجة سوف يتم معرفة نتيجة طلب الحج.

أسعار باقات الحج للعام 1442

أسم الباقة قيمة الباقة ضيافة مميزة 16650 ريال شاملة مصاريف التنقل من مكة وبين الشعائر المقدسة ضيافة 1 مميزة مخيمات 14381 ريال شاملة التنقلات باقة 3 ضيافة مخيمات 12113 ريال وهي الباقة الاقتصادية وشاملة التنقل أيضاً وزارة الحج والعمرة السعودية أعلنت وزارة الحج والعمرة عن إنفوجرافيك لتوضيح عدد الذين تقدموا بطلبات للحج هذا العام من داخل المملكة، والنسب المئوية للفئات السنية المختلفة بداية من الذين تقل أعمارهم عن 20 عام حتى كبار السن الذين لم يتجاوزن 65 عام، وجاء كما يلي. نتائج فرز الحج عبر رابط المسار الإلكتروني

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الحج والعمرة السعودي المهندس / هشام السعيد، في مداخلة تلفزيونية مع قناة الإخبارية السعودية، أن الوزارة راعت معايير وضوابط وشروط الحج عند أختيار المترشحين لحج هذا العام، وكانت أبرز تلك المعايير هي