تعديل رقم الجوال في أبشر بالخطوات 1443

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عمر شويل - جدة تعديل رقم الجوال في أبشر باتت من الخدمات الهامة التي يبحث عنها العديد من المواطنين الذين تم تسجيلهم في خدمة ابشر قبل ذلك، ويريدون تغيير أرقام الجوال الخاصة بهم، حيث أن التسجيل في ابشر من أشياء هامة للحصول على جميع الخدمات المقدمة من المنصة، وتعتمد على هذه الخدمات على تسجيل رقم الهاتف للحصول على التواصل بشكل سهل وبسيط أو من خلال المنصة الإلكترونية، ونظرًا لأنها خدمة مُقدمة من سنوات من الممكن أن تفقد رقم الهاتف تحت أي ظرف، وسوف نتابع معًا طريقة استبدال الرقم برقم آخر جديد.

تعديل رقم الجوال في أبشر

يمكن تعديل رقم الجوال في أبشر من خلال خطوات بسيطة يقوم بها المواطن، وذلك من خلال التالي:

يجب تحميل تطبيق ابشر من خلال المتجر المتوفر على هاتفك مهما كان نوعه سواء كان أندرويد أو أيفون.

يتم تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي في منصة ابشر من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور.

الضغط على القائمة الجانبية الموجودة أعلى الصفحة واختيار رقم الهاتف.

يتم إدخال رقم الهاتف الجديد والضغط على أيقونة تأكيد ثم حفظ.

كيفية تعديل رقم الجوال في منصة ابشر

يمكن تغيير رقم الجوال في منصة ابشر من خلال شبكة الإنترنت عن طريق خطوات بسيطة، وذلك من خلال التالي:

تسجيل الدخول إلى منصة ابشر عبر الرابط الرسمي.

الضغط على أيقونة خدمات الأفراد الموجودة على الموقع حتى يتم تسجيل الدخول.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور للدخول إلى الموقع.

يتم الضغط على أيقونة رقم الجوال واختيار تعديل.

سوف تظهر جميع البيانات الخاصة بالمواطن يمكن تعديل رقم الجوال وإدخال الرقم الجديد.

طريقة إنشاء كلمة مرور جديدة في أبشر

في حالة نسيت الرقم السري لأبشر وغيرت رقم الجوال لا يستطيع المستخدم تغيير رقم الجوال، لذلك يجب إعادة تعيين كلمة مرور جديدة من خلال مجموعة من الخطوات، وهي عبارة عن التالي:

فتح الرابط الرسمي الخاص بمنصة ابشر.

الضغط على إعادة إنشاء كلمة المرور.

إدخال البيانات المطلوبة ومنها رقم الهوية والرقم المرئي.

استكمال باقي الخطوات و كتابة كلمة المرور الجديدة.

من خلال الخطوات السابقة يمكن تعديل رقم الجوال في أبشر وذلك لسهولة التواصل مع المستخدم في جميع الخدمات الإلكترونية التي تتم من خلال المنصة، وذلك عن طريق الحساب الشخصي حيث يمكنه تسجيل الدخول في أي وقت.