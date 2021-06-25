طريقة معرفة رسوم المرافقين والتابعين ٢٠٢١ في السعودية بالتفصيل

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عمر شويل - جدة معرفة رسوم المرافقين والتابعين ، للأفراد الذين يقيمون داخل أراضي المملكة العربية السعودية حيث أنه من المهم أن يقوم المقيم الذي يرغب في عمل إستقدام مرافقين بالإطلاع عليها وذلك حتى يتعرف على قيمة الرسوم المطلوبة والقيام بسدادها فوراً ومن خلال مقالنا هذا سوف نقوم بتوضيح طريقة معرفة رسوم المرافقين والتابعين وذلك إما أن يكون عن طريق رقم الإقامة أو غيرها.

طريقة معرفة رسوم المرافقين والتابعين من خلال رقم الإقامة

على الأفراد المقيمين داخل المملكة العربية السعودية باتباع بعض الخطوات حتى يتمكن من عمل الاستقدام المرافقين والمرافقين هم أقاربه من الدرجة الأولى والذي يريد المقيم أن يقيمون معه داخل المملكة العربية السعودية لفترة محدودة ويجب على الفرد القيام بدفع مبلغ شهري عن كل فرد يريد أن يقيم معه داخل المملكة ذكرنا أنه يجب على المقيم إتباع بعض الخطوات لمعرفة رسوم المرافقين والتابعين من خلال رقم الإقامة وهذه الخطوات هي كالآتي:-

أولا لدخول على الموقع الخاص بحساب رسوم المرافقين والتابعين.

ثم يقوم بالضغط على أيقونة إجراء مطلوب ثم يقوم بإختيار تحديد الإقامة المراد الاستعلام عن المرافقين.

ثم يتم الضغط على أيقونة “إضافة تابع جديد أو مولود” وذلك عندما يرغب في إضافة مرافق جديد أو مولود أو تابع.

ثم يقوم بإدخال البيانات المطلوبة وهي مثل (تاريخ الميلاد ويتم كتابته بالميلادي والهجري ، الإسم بالكامل ، مدة الإقامة ، تاريخ إنتهاء الإقامة).

ثم يتم الضغط على أيقونة” احسب” ومن هنا سوف يتم ظهور قيمة رسوم المرافقين.

وبذلك يمكن إجراءات الدفع سواء كان فوري أو الدفع المؤجل لهذه الرسوم.

معرفة رسوم المرافقين والتابعين بدون رقم الإقامة

دائماً ما تقوم المملكة بالبحث عن راحة المواطنين والمقيمين لذلك قامت بتوفير الكثير من الطرق التي يمكن من خلالها القيام بإجراء الخدمات الحكومية المختلفة بكل سهولة ومن هنا سوف نعرض بعض الطرق التي يمكن من خلالها معرفة رسوم المرافقين وذلك بدون رقم الإقامة وهذا يتم بإتباع الخطوات الآتية:-

أولا الذهاب إلى الموقع الخاص بوزارة الداخلية السعودية.

ثم يقوم بالدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية ويقوم بتسجيل الدخول بالإسم وكلمة السر.

ثم الضغط على أيقونة المقيمين وذلك من خلال قائمة الخدمات.

ثم الضغط على أيقونة “المزيد” سوف تظهر عدة خدمات فيقوم بإختيار الخدمة المطلوبة.

النقر على خدمة “الاستعلام عن المرافقين”.

وأخيراً سوف تظهر جميع المعلومات التي تخص رسوم المرافقين.

سداد رسوم المرافقين عن طريق بنك الراجحي

من الممكن معرفة رسوم المرافقين والقيام بسدادها وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص ببنك الراجحي وذلك بإتباع الخطوات الآتية:-

الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص لمصرف الراجحي.

قم بالدخول على منصة المباشر للأفراد.

ثم يقوم بتسجيل الدخول بالاسم وكلمة السر.

ثم بعد ذلك يتم الضغط على خدمة المدفوعات “دفع فواتير” ثم بعد ذلك “المدفوعات الحكومية”.

ثم يتم الضغط على أيقونة “خدمة المقيمين” ثم”الدفع”.

ثم يقوم بإختيار سداد رسوم مرافقين أو تابع.

ثم بعد ذلك يقوم المستخدم بإدخال رقم الإقامة وتاريخ إنتهائها ورقم الحدود وأيضاً رقم التباين الخاص به.

ثم بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة” موافق”وبعد ذلك يقوم بالضغط على أيقونة ” التالي” وذلك يتم بعد أن يكون تأكد من أن جميع البيانات التي قام بإدخالها صحيحة.

وبعد ذلك يقوم بسداد المبلغ الذي ظهر على الشاشة.

ثم يقوم بتأكيد الدفع وذلك من خلال إدخال رقم الحساب والمبلغ الذي سوف يتم سداده وأيضاً رقم الإقامة وتاريخ إنتهائها وأيضاً نوع الطلب وبعد ذلك يقوم بالضغط على أيقونة ” التالي”.

وأخيراً سوف يتم سداد الرسوم المطلوبة وسوف يتم إرسال رسالة على الجوال حتى يتم تأكيد عملية الدفع.

حاسبة رسوم المرافقين الجوازات ٢٠٢١

حتى يتمكن كل مقيم داخل المملكة العربية السعودية من حساب رسوم المرافقين يمكن استخدام الحاسبة الالكترونية للتعرف على قيمة الرسوم ويمكن إستخدامها بالطريقة الأتية:-

الذهاب إلى صفحة رسوم المرافقين والتابعين إلكترونياً.

بعد ذلك يتم تسجيل الدخول من خلال حساب المستخدم على الموقع.

ثم يقوم بالنقر على أيقونة ” تجديد الإقامة “.

ثم يقوم بتحديد عدد المرافقين وإدخال بيناتهم.

ثم يقوم بكتابة تاريخ إنتهاء الإقامة وذلك يكون بالميلادي والهجري.

ثم بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة ” أحسب ” وذلك بالأسفل.

وأخيراً سوف تظهر كافة المعلومات التي تخص رسوم المرافقين مع رسوم تجديد الإقامة أيضاً.

وفي النهاية نكون قد تعرفنا على طريقة رسوم المرافقين والتابعين لعام ٢٠٢١ وأيضاً قد قومنا بذكر بعض الطرق التي من خلالها يتم معرفة رسوم المرافقين والتابعين ٢٠٢١م