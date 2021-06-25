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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تفتح التقديم للابتعاث الخارجي بكل من أيرلندا والبحرين 1442 في المقال التالي
التعليم تفتح التقديم للابتعاث الخارجي ، لدراسة الطب البشري، في كل من أيرلندا، وجامعة الخليج العربي بالبحرين. جدير بالذكر ذلك التقديم والتسجيل، متاح لكل من خريجي وخريجات (الثانوية العامة)، وقد جاء في الإعلان الشروط الواجب على الراغبين في التسجيل إيفائها، كذلك تم توضيح طريقة التقديم والتسجيل، وقد تم التأكيد من قبل وزارة التعليم السعودية، أنه يجب على الراغبين في التقديم، الإسراع، وذلك لان آخر موعد للتقديم على ابتعاث (أيرلندا): سيكون الإثنين الخامس والعشرين، من ذي القعدة، 1442هـ، هذا الذي سيوافق، الخامس من يوليو، للعام 2021م، أما آخر موعد للتقديم على ابتعاث (البحرين): الأحد الأول من ذي الحجة، 1442هـ، (الموافق 2021/7/11م). فأليكم التفاصيل عبر موقع ثقفني.
التعليم تفتح التقديم للابتعاث الخارجي بشروط معينة:
- شروط التقديم ببرنامج الابتعاث في أيرلندا: الجنسية السعودية، ألا يكون المتقدم عاملا بالقطاع الحكومي، أو بالخاص، كذلك أن يكون لائقاً طبياً، وألا يزيد عن 22 سنة، حاصلاً على شهادة الثانوية العامة (قسم العلوم الطبيعي) منذ 3 سنوات بحد أقصى، بمعدل لا يقل عن 95% أو (3.75/4)، وألا تقل درجتا القدرات والتحصيلي عن 80%، ومعادلة الشهادة إن كانت من الخارج، والنجاح باختبار IELTS، بدرجة لا تقل عن (5)، أو ما يعادله وعدم الحصول على منحة سابقة.
- أما شروط التقديم ببرنامج الابتعاث للبحرين: فجاءت مشابهة لتلك اللازمة للتسجيل للابتعاث بأيرلندا باختلاف شرط السن فجاء الحد الأقصى 20 عام، وكذلك لا يشترط الحصول على الIELTS، وأن يكون من خريجي هذا العام، أو العام الماضي (1441هـ) فقط.
طريقة التسجيل للابتعاث الخارجي:
التعليم تفتح التقديم للابتعاث الخارجي، ويمكنك التسجيل عبر اتباع الخطوات التالية:
- قم أولا بالدخول للموقع الإلكتروني، الخاص ببرنامج سفير التقديم، المعد من قبل وزارة التعليم السعودي.
- اختر الآن أيقونة بكالوريوس
- ثم قم بقراءة الشروط والأحكام جيدا، ومن ثمة وافق عليها.
- قم الآن بتعبئة البيانات المختلفة (البيانات الشخصية الخاصة بك، وبيانات المرافقين خاصتك، وكذلك بياناتك الأكاديمية، وبيانات البعثة التي تريد الالتحاق بها، وأخيرا بيانات الاتصال الخاصة بك).
- قم بتأكيد بريدك الإلكتروني.
- لا تنسي رفع الوثائق، والمستندات المطلوبة.
- وأخيرا وفي آخر خطوات التقديم، قم بالنقر على إرسال الطلب.
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