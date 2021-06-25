نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط و طريقة التسجيل في دعم ريف للأسر المنتجة 1442 وأهم شروط التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة يظل الجميع يبحثون عن طريقة التسجيل فى دعم ريف الذي يختص بالأسر المنتجة في المملكة العربية السعودية، والذي تم تخصيصه لتحسين دخل المواطن البسيط والإعلاء بشأن الفلاح عن طريق هذا البرنامج الربحي الذي تقدمه الحكومة السعودية لتحسين مستوى المحتاجين من الريفيين، لمعرفة شروط الدعم الريفي وكيفية التسجيل تابع التفاصيل التي سنوفرها إليكم عبر هذا المقال.

الدعم الريفي هو برنامج مقدم من وزارة التنمية الريفية الزراعية بداية العمل به كانت في 9 يناير 2019 كان هدفه استغلال المواد الزراعية بطريقة سليمة إلى حين جني ثمارها البرنامج في عام 2025 والهدف الأساسي الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وتحسين دخل المزارعين.

شروط التسجيل برنامج دعم ريف 1442

يوجد بعض الأحكام التي يجب معرفتها قبل معرفة طريقة التسجيل في دعم ريف.

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية.

أن يكون سن صاحب المستفيد 21 سنة فأكثر.

ضرورة أن يكون المستفيد صاحب حرفة زراعية.

أن يكون المستفيد لا يعمل بأي مجال آخر سوى بالزراعة.

أن يكون الدخل الشهري للمستفيد لا يزيد عن 6000 ريال سعودي.

أن يكون المستفيد قادر لمزاولة عمله بنفسه ولم يستأجر عماله نقوم له بمهام عمله.

أن يقدم صاحب الطلب كافة الأوراق الثبوتية التي تؤكد مزاولته لأحد المهن الزراعية.

طريقة التسجيل في دعم ريف للأسر المنتجة

يمكن التسجيل بدعم الأسر المنتجة للريفيين في السعودية حتى يحصل كل مواطن ريفي على دعم مادي يساعدهم في توفير حياة كريمة من خلال الخطوات التالية:

ادخل على منصة ريف الإلكترونية.

ابدأ بطلب الدعم .

قم بعمل حساب جديد على المنصة واحتفظ بالرقم السري.

كتابة البيانات الهامة من الاسم الرباعي ورقم الهوية كتابة رقم الهاتف وعنوان السكن.

اختيار النوع من ذكر أو أنثى.

كتابه تاريخ الميلاد ومحل الميلاد.

كتابة الحالة الاجتماعية من أعزب أو متزوج وكتابة عدد أفراد الأسرة.

الاختيار بين موظف أم لا.

كتابة مصدر الدخل الشهري.

كتابة المؤهل الدراسي.

تصلك رسالة التحقق على الجوال.

ادخل رمز التحقق.

ادخل رقم حساب البنك.

قم بالتسجيل في برامج التنمية الريفية.

عند تطبيق طريقة التسجيل في دعم ريف يجب عمل ملف خاص لتجميع الأوراق الخاصة للمستفيد بالدعم الريفي والتي تؤكد مزاولته لأحد المهن الزراعية.