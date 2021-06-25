رابط التسجيل للاستعلام عن نتائج الطلاب في نظام نور برقم الهوية 1442

تحرص المملكة العربية السعودية على توفير كافة السبل والخدمات في المجالات المختلفة بالسبل الرقمية الإلكترونية، ومن بين الخدمات التعليمية خدمة نظام نور التعليمي الإلكتروني والذي من خلاله يتمكن الطالب من الاستعلام عن نتائج الطلاب في نظام نور برقم الهوية 1442 اليكم في السطور القادمة نوضح رابط التسجيل للاستعلام عن نتائج الطلاب 1442 عبر نظام نور التعليمي الإلكتروني.

الاستعلام عن نتائج الطلاب في نظام نور برقم الهوية

يبحث الطلاب في كامل المناطق بالمملكة العربية السعودية عن كيفية الاستعلام عن النتائج للعام 1442 عبر نظام نور التعليمي لاختبارات منتصف العام الدراسي للمراحل التعليمية المختلفة، ويتم هذا بالاستعلام برقم الهوية للطالب فقط.

وقد أعلنت وزارة التعليم السعودي أنه من المقرر أن يتم الاعلان عن نتائج الطلاب 1442 للفصل الدراسي الثاني في الساعات القادمة عقب الانتهاء من اختبارات المراحل المختلفة، ويتم الاستعلام من خلال تسجيل الدخول إلى رابط نظام نور التعليمي وكتابة رقم الهوية للاستعلام عن النتيجة فور اعتمادها ورفعها على الموقع الإلكتروني.

خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب 1442 الكترونيا

حتى يتمكن الطالب من الاستعلام عن نتيجته فور اعتمادها ورفعها على الموقع الالكتروني لنظام نور التعليمي، يتم هذا باتباع الخطوات التالية: