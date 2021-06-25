نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوة بخطوة.. طرق الاستعلام عن موعد صرف الدعم السكني في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسعى المملكة العربية السعودية، إلى تخصيص عدد من البرامج من أجل مساعدة الأسر السعودية على امتلاك المنازل الخاصة بهم، فأطلقت العديد من البرامج التحفيزية، لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

وبرنامج الدعم السكني، هو أحد البرامج المخصصة لدعم الأسر ماديًا، حيث يحصل الفرد على مبلغ مالي شهريًا، من أجل المساعدة على امتلاك المنازل، ووضعت المملكة العربية السعودية، خطة من أجل رفع امتلاك المساكن للمواطنين إلى 70 في المائة في 2030، وخصصت 670 مليون ريال سعودي لدعم البرنامج السكني.

موعد صرف الدعم السكني

ويتساءل العديد من المواطنين، حول موعد صرف الدعم السكني الشهري، حيث حددت إدارة صندوق التنمية العقارية، موعد شهري ثابت لصرف الدعم السكني من المستفيدين، وخصصت يوم 24 من كل شهر، من أجل صرف الدعم السكني، وإذا وافق يوم صرف الدعم السكني العطلات الرسمية الأسبوعية، يتم تنسيق مواعيد الصرف بالتأخير يوم، أو التقديم يوم آخر قبل الموعد المحدد.

شروط الحصول على الدعم السكني

وحدد صندوق التنمية العقارية، في المملكة العربية السعودية، شروط الحصول على الدعم السكني عن طريق الخطوات التالية.

أن يكون المتقدم للحصول على الدعم سعودي الجنسية.

أن يكون جميع أفراد أسرة المتقدم للدعم السكني يعيشون في السعودية.

ألًا يقل عمر المتقدم للحصول على الدعم السكني عن 24 سنة.

أن لا يمتلك المتقدم منزل خلال الـ 5 سنوات قبل التقديم للحصول على الدعم.

من الضروري ألًا يكون المتقدم حصل على أى أنواع الدعم.

كم مبلغ الدعم السكني

تعمل الجهات في المملكة السعودية، على دراسة كل حالة على حدة، بعد التقديم للحصول على الدعم السكني، للتأكد من توفير الشروط، وبعد التأكد من الشروط يتم دراسة وتحديد قيمة الدعم، وفقًا لأفراد الأسرة وقيمة الراتب الأساسي، والقسط الشهري.

الاستعلام عن موعد نزول الدعم السكني

ويمكن للمستفيد، الاستعلام عن نزول الدعم السكني في الحساب البنكي الخاص به، من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لبرنامج الدعم السكني:.

ادخل إلى البوابة الإلكترونية لبرنامج الدعم السكني.

إدخال البيانات الشخصية الخاصة بالفرد.

سجل الدخول إلى البوابة الإلكترونية.

انقر على زر أيقونة استعلام عن اسمي في سكني.

أدخل رقم الهوية الوطنية، واضغط على زر الاستعلام.

ستظهر كافة التفاصيل الخاصة بدفعات سكني.

حاسبة مبلغ الدعم السكني

وأتاحت الجهات المعنية للمواطنين، معرفة المبلغ الخاص بدعم سكني من خلال طريقة حسابة الدعم السكني، عبر الخطوات التالية.