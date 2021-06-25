نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الحج تتيح حجز الباقات عبر بوابة المسار الإلكتروني ونتائج الفرز في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتيح وزارة الحج والعمرة عبر بوابة المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، إمكانية الاستعلام عن نتائج فرز طلبات موسم حج 1442، لمن تقدم من بين قرابة 558 ألف حاج من السعوديين والوافدين لأكثر من 150 جنسية، على حسب الإحصائيات التي صدرت عن الوزارة عقب غلق بوابة تسجيل الطلبات، والدخول في مرحلة الفحص تمهيداً لإعلان النتائج اليوم الجمعة.

أوضحت وزارة الحج والعمرة من خلال إجراءات التقديم على أداء المناسك لعام 1442، أن نهاية فترة تقديم الكلبات ستكون 13 ذي القعدة، وقد اختتمت تلك الأعمال بالفعل وتم الانتهاء من عملية الفرز، ليكون متاح من اليوم إمكانية الاستعلام عن أسماء من تم قبول طلباتهم، وسيسعدون بأداء الشعائر وزيارة بيت الله الحرام والقوف بعرفة في بوم الحج الأكبر.

استعلام نتائج فرز طلبات حج 1442

ألإجراءات النظامية التي كانت قد أقرتها الوزارة، حددت يوم الجمعة الموافق الخامس عشر من شهر ذي القعدة 1442، ليتم الإعلان عن أسماء المقبولين والطلبات التي انطبق عليها المعايير والأولويات في الترشيح، والتي منها شريحة السن والحصول على التحصين والحالة الصحية، وقد أكدت الوزارة على أن عملية التحقق من حالة الطلب ستكون من خلال رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل الموقع والمسار الرسمي والأوحد لإجراءات الحج، وكذلك عبر الرسائل النصية على هواتف من تم قبول طلباتهم.

وفي سياق متصل، أن وزارة الحج كانت قد كشفت عن أعداد المتقدمين عبر بوابة مسار الحج من المواطنين والمقيمين في المملكة، حيث بلغ عدد الطلبات قرابة 558.270 ألف طلب، منهم 59 % طلبات مقدمة من الرجال، و 41 % نسبة الطلبات المقدمة من النساء، وكانت النسبة الأكبر لمن سجل في الفئة العمرية من 31 وحتى 40 عام وقد بلغت 38 % من المتقدمين، أما نسبة من هم فوق 60 عام فقد بلغت 2 %.

جدير بالذكر أن الوزارة كانت قد خددت الطاقة الاستيعابية المقرر استقبالها لأداء مناسك الحج لعام 1442، وهي 60 ألف حاج من السعوديين والمقيمين من جميع الجنسيات.

المرحلة الثانية من تسجيل الحج 1442

أكدت الوزارة انطلاق المرحلة الثانية من إجراءات القبول، والتي تتمثل في حجز الباقات وسداد قيمة التكاليف، وذلك بداية من الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الجمعة الموافق الخامس عشر من ذي القعدة، حيث يتاح الحجز للفئة العمرية من 65 عام فما فوق، ثم يليها الفئات التالية وبالأخص لمن لم يسبق لهم الحج، لذا ينبغي متابعة بوابة الحجز من بعد الساعة الثانية ظهراً اليوم.