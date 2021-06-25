أسماء المقبولين localhaj.haj.gov.sa استعلام طلب الحج للمرحلة الأولى 1442

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أسماء المقبولين localhaj.haj.gov.sa للمرحلة الأولى للمتقدمين لأداء الشعيرة المباركة لحجاج الداخل في موسم ذي الحجة 1442، حيث استقبلت وزارة الحج والعمرة عبر رابطها الرسمي لتقديم الحج لحجاج الداخل، من السعوديين وأيضا الحاصلين على تأشيرات الإقامة الدائمة فيها، طلبات الحج بما يزيد عن 500 ألف طلب في الشهر الماضي، وتم إغلاق باب التسجيل الإلكتروني ليتم فرز جميع طلبات الحجاج لقبول 60 ألف حاج، وذلك للمرحلة الأولى والثانية، طبقا للمعايير وحسب الالتزام بالشروط المقررة للقبول والتسجيل.
رابط وزارة الحج والعمرة لحج 1442
وقد تم إغلاق باب التسجيل الإلكتروني في المرحلة الأولى منذ 3 أيام ليتم مراجعة جميع طلبات المتقدمين، ويتم اليوم الجمعة 15 ذي القعدة 1442 استخراج أسماء المقبولين في طلب الحج 1442 عبر رابط وزارة الحج والعمرة لحجاج الداخل، والذي أقرته الوزارة لاستخراج النتائج على أن يتم اليوم تفعيل رابط تسجيل الحجاج للمرحلة الثانية لقبول 60 ألف حاج في الشهر المقبل لزيارة بيت الله الحرام.
استخراج أسماء المقبولين localhaj.haj.gov.sa (المرحلة الأولى)
أتاحت وزارة الحج والعمرة طريقتين لاستخراج أسماء المقبولين في طلبات الحج هذا العام، وهي عبر الدخول على رابط المسار الإلكتروني للحج والعمرة وأيضا من خلال حساب الأفراد عبر منصة أبشر، وخاصة للمقيمين في المملكة:
|استخراج تصريح الحج عبر بوابة مسار الحجاج الإلكترونية
|تسجيل تصريح الحج عبر حساب منصة أبشر
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كيفية تسجيل طلب الحج (المرحلة الثانية)
قام السيد هشام سعيد، المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة، أن المتقدمين للحج من حجاج الداخل، والذين قاموا بالتسجيل بالرحلة الأولى عليهم فقط تأكيد الطلب على رابط المسار الإلكتروني للحج والعمرة بعد إعادة فتح البوابة، حيث يجد الجميع بياناته مكتوبة بالموقع عليه فقط أن يقوم بتأكيدها.
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