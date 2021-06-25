انطلاق فعاليات مؤتمر أمراض القلب والشرايين في دبي

دوت الخليج – دبي انطلقت فعاليات المؤتمر السنوي الحادي عشر حول أمراض القلب والشرايبن في إمارة دبي اليوم، برعاية جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية وبالتعاون العلمي مع جمعية القلب الخليجية، بمشاركة عدد من الخبراء والأطباء المختصين بأمراض القلب والشرايين.

ويهدف المؤتمر الذي يستمر ليومين إلى ترسيخ مبدأ الاهتمام بتطوير الكوادر الطبية وخلق بيئة حاضنة للخبراء والمختصين؛ سعيًا لتطوير الخدمات الصحية.

ويناقش المؤتمر تشخيص وعلاج أمرض الشريان التاجي، والتعقيدات الناتجة عن استبدال الصمام الأورطي، ومعالجة حالات فشل القلب، والفيزيولوجيا الكهربائية، ومنظمات ضربات القلب، إضافة إلى أمراض الأوعية الدموية الطرفية، والأمراض الخلقية ذات الصلة بالجهاز الدوري.

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