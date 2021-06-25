إنقاذ 267 مهاجرًا من الغرق بتونس

دوت الخليج – وكالات أنقذت وحدات من الجيش وخفر السواحل التونسيين، 267 مهاجرًا غير شرعي شمال شرقي الكتف بمحافظة مدنين جنوب تونس.

وأفادت وزارة الدفاع الوطني التونسي في بيان لها، أن المهاجرين أفادوا أنهم أبحروا من سواحل مدينة زوارة بليبيا، بنية اجتياز الحدود البحرية التونسية خلسة باتجاه الأراضي الأوروبية، مشيرة إلى أنه تم التحفظ عليهم لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.

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