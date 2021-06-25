تمويل الأرامل والمطلقات 30 ألف ريال سعودي بنك التنمية الاجتماعية الحصول علي منتج كنف

تمويل الأرامل والمطلقات من بنك التنمية الاجتماعية ، لقد قامت المملكة العربية السعودية بطرح المساعدة للمطلقات والأرامل داخل المملكة وذلك من اجل تحسين مستوي المعيشة للأسر المحتاجة وتقديم المساعدة لهم والزيادة في دخلهم الشهري، حيث يقوم بنك الادخار والتسليف وبنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بتوفير العديد من العروض التمويلية والقروض البنكية للأرامل والطلقات ، حيث يقوم البنك بتقديم العديد من الحلول والمساعدات لزيادة الدخل الشهري للأسر المتعففة ذات الدخل البسيط ، ويوفر البنك فرص عمل للشباب الذين لا يعملوا ويقدم البنك تمويل علي السيارات والعمل عليها .

تمويل الأرامل والمطلقات

للحصول علي قرض المطلقات والأرامل من بنك الادخار والتسليف من خلال الشروط التالية :

تستطيع أن تحصل علي القرض المطلقة والأرملة من دون أي رسوم .

الأرامل والمطلقات اللاتي يحملن الجنسية السعودية متاح لهم القرض من بنك كنف

يتم صرف 30 ألف ريال سعودي كحد اقصي للتمويل

لا يحتاج البنك إلي تقديم صك الإعالة

المرأة التي لا تعول ( المطلقة أو الأرملة ) يحق لها الحصول علي القرض

شروط استحقاق منتج كنف

هذه هي اهم الشروط التي لابد من وجودها للحصول علي منتج كنف من البنك هي :

يجب علي من تريد التقديم أن تكون في عمر اقل من الخمسة والعشرون عاما وألا يزيد عمرها عن الخمسة والخمسون عاما

من الضروري أن تكون المتقدمة لديها حساب علي رابط ابشر

يجب أن تكون المتقدمة مسجلة بالعنوان الوطني

للحصول علي منتج كنف يجب وجود بطاقة هوية وطنية سارية المفعول

يمكن للكفيل ألا يزيد عمره عن الخمسة والخمسون عاما

قروض منتج كنف في المملكة العربية السعودية 1442



للحصول علي منتج كنف يجب إتباع خطوات التقديم هي :

قم بالدخول إلي موقع بنك التنمية الاجتماعية

قم بالضغط علي كلمة التقديم الإلكتروني

ثم قم بالضغط علي كلمة تسجيل الدخول

يجب علي المتقدمة إدخال الاسم وكلمة المرور المسجلة بها في العنوان الوطني

ثم قومي بإدخال رقم الهوية

ثم قومي بإدخال رقم الجوال

ثم قومي بإدخال جميع البيانات بشكل صحيح ومراجعتها

عند اكتمال جميع الشروط والتقديم بالشكل الصحيح يقوم البنك بالتمويل للمتقدمة والموافقة علي الحصول علي قرض المطلقات والأرامل من بنك الإدخال والتسليف .