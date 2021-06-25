نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إجازة عيد الأضحى في السعودية و موعد وقفة عرفات 2021 في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد أجازة عيد الأضحى المبارك في المملكة العربية السعودية 2021 ، مع اقتراب عيد الأضحى المبارك في المملكة العربية السعودية وفي العالم أجمع يبحث الكثير عن موعد أجازة عيد الأضحى في الأعمال وخاصة القطاعين العام والخاص ، حيث يقوم خبراء الفلك في المملكة العربية السعودية بالاستطلاع لمحاولة رؤية هلال شهر ذي الحجة وتحديد يوم وقفة عرفات لكي تقوم بالتصريح والإعلان عنه وتقوم المملكة العربية السعودية بالتنظيم والاستعداد للاحتفال بهذه المناسبة الجليلة وليست المملكة العربية فحسب ولكن كل المسلمين في جميع بقاع الأرض ، وتترقب الدول العربية آلإعلان عن الموعد الرسمي ليوم وقفة عرفات وأول أيام العيد من اجل الاحتفال .

إجازة عيد الأضحى في السعودية

يسعد المسلمون جميعا في الأعياد بالفطرة ، ولقد زرع الله في قلبنا حب العيد ووصانا الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام بالاحتفال بالعيدين العيد الكبير والعيد الصغير حيث تفيض قلوبنا وتظهر الفرحة علي وجوهنا ، ومن اكثر المواضيع التي تشغل تفكير الكثيرين هو موعد الإعلان عن عيد الأضحى المبارك ، ولقد زاد البحث بشكل كبير في محركات البحث عن الإجازة الرسمية لعيد الأضحى المبارك ، لذلك نعرض لكم موعد أجازة عيد الأضحى المبارك في القطاع الخاص والقطاع العام في المملكة العربية السعودية 2021

موعد الأجازة الرسمية بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2021

لقد تم التصريح والإعلان من قبل وزارة الخدمة الوطنية في المملكة العربية السعودية في القطاع الخاص والقطاع العام عن موعد بداية أجازة عيد الأضحى المبارك حيث تعتبر أجازة رسمية في جميع البلدان الإسلامية علي مستوي العالم فهي أجازة مدفوعة الأجر وتبدأ الاجازة من بدأ يوم وقوف الحجاج علي جبل عرفات وهو يوم وقفة عرفات وبعدها أربع أيام العيد ، وذلك بعد استطلاع هلال شهر ذو الحجة ويتم اعتبارها وفقا للحسابات الفلكية وما قاله وأقره خبراء الفلك , يكون كالآتي :

غرة شهر ذو الحجة تكون يوم الحادي عشر من شهر يوليو 2021

وقفة يوم عرفات تكون يوم الاثنين الموافق الحادي عشر من شهر يوليو القادم

يوم الواحد والعشرون من شهر يوليو هو بداية أول أيام عيد الأضحى المبارك ويستمر عيد الأضحى المبارك طوال أيام الثاني والثالث والرابع والخامس والعشرون من شهر يوليو 2021 .

وتبدأ الأجازة في المملكة العربية السعودية من يوم 5 من شهر ذي الحجة لتنتهي في يوم الخامس عشر من شهر ذي الحجة وهذا المقرر للعاملين في القطاع الحكومي ولكن بالنسبة للقطاع الخاص فتبدأ يوم 8 من ذي الحجة وتنتهي يوم 15 من ذي الحجة وهذا مؤكد رسميا.