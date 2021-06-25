استعلام نتائج وزارة العدل برقم الهوية 1442 وخطوات الاستعلام عن النتائج عبر moj.gov.sa

استعلام نتائج وزارة العدل برقم الهوية، يبحث جميع المتقدمين لوظائف وزارة العدل في الوقت الحالي عن طريقة استعلام نتائج وزارة العدل برقم الهوية، حيث انه منذ فترة قليلة قد تم الاعلان عن فتح باب التسجيل لوظائف وزارة العدل داخل المملكة العربية السعودية، ومنذ عدة ايام قد تم الإعلان من قبل المسؤولين داخل وزارة العدل أن نتائج الخاصة بالوظائف ومواعيد المقابلة الشخصية اصبحت متوافرة الان إلكترونيًا، وكان ذلك لزيادة عدد العاملين بالمملكة، حيث أنه بعد انتشار فيروس كورونا في المملكة، قد خسر ملايين المواطنين في جميع أرجاء المملكة وظائفهم مما أدى إلى زيادة أعداد البطالة في المملكة، لذلك فإن وزارة العدل السعودية قد أعلنت أنها بحاجة الى عاملين في الوزارة، بعد الإعلان عن العديد من الشروط اللازمة والتي يجب تطبيقها وتوافرها في جميع المتقدمين، وحاليًا قد تم الإفصاح عن النتائج غلطكترونيا ليكون هذا واحدًا من اهم وافضل الإجراءات الاحترازية التي جاءت خوفًا على جميع المواطنين من تفشي فيروس كورونا بينهم.

استعلام نتائج وزارة العدل برقم الهوية

لقد تم الاعلان عن بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدم، والتي يتم قياس نسبة قبولة بناءًا عليها واهمها ان يرفق المتقدم أو المتقدمة نسخة من السيرة الذاتية، ويرفع خلال التسجيل في الموقع صورة من وثيقة التخرج بالنسبة للمؤهلات من داخل المملكة، وقرار المعادلة بالنسبة للمؤهلات من خارج المملكة وصورة من مؤهل البكالوريوس للمتقدمين والمتقدمات على وظيفة (مدير مشروع وباحث شرعي) بالمرتبة الثامنة، و برنت التأمينات الاجتماعية لخبرات القطاع الخاص والسيرة الذاتية.

خطوات استعلام نتائج وزارة العدل برقم الهوية