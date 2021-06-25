- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التقديم في كلية الملك فيصل الجوية بالسعودية وشروط الالتحاق 1443 في المقال التالي
رابط التقديم في كلية الملك فيصل الجوية ، بالمملكة العربية السعودية، للعام الجديد 1443هـ، والتي تعد من أعرق الكليات العسكرية بالمملكة، والتي تقدم خيرة الضباط المدربين، على العلوم العسكرية في مجال الطيران، للخدمة بالقوات المسلحة بالمملكة، والمقر الرئيسي لكلية الملك فيصل الجوية، في العاصمة مدينة الرياض بالمملكة، وقد تم افتتاحها عام 1970م، برعاية الملك الراحل فيصل بن عبد العزيز آل سعود، كما تشمل تخصصات كلية الملك فيصل الجوية، تخصص الطيران، وأيضًا تخصص توجيه مقاتلات، كذلك تخصص نظم تسليح، أيضًا تخصص إدارة عامة، وتخصص المراقبة الجوية، إضافة إلى أن الكلية تتيح للطلاب المتميزين نظام الابتعاث الخارجي والداخلي، لدراسة أعمق في علوم الطيران الأخرى، مثل المحاسبة والقانون وهندسة الطيران.
رابط التقديم في كلية الملك فيصل الجوية
إضافة إلى ما سبق فإن كلية الملك فيصل الجوية، يتميز الزي الموحد للطلاب الملتحقين بالكلية، بلون البنطال الأبيض وكنزة لونها كحلي، منقوش عليها شعار كلية الملك فيصل الجوية، ومطبوع أيضًا على كتف الكنزة الأيسر القوات الجوية الملكية السعودية، إضافة إلى الباريه بلونه الكحلي المميز، مع العلم أن الطلاب يتم تسليمهم الملابس الخاصة بهم، فور الالتحاق بالكلية الجوية.
شروط الالتحاق في كلية الملك فيصل الجوية 2021م
كذلك لراغبي الالتحاق بكلية الملك فيصل الجوية، توافر عدة شروط نذكرها بالترتيب التالي:
- أولًا على راغب التقديم بالكلية، أن يكون سعودي الجنسية.
- كذلك يجب على المتقدم ألا يقل عمره عن 17 عام، ولا يزيد عن 22عام، مع بدء العام الدراسي.
- كما يجب على المتقدم راغب الالتحاق بكلية الملك فيصل الجوية، أن يكون لائق طبيًا.
- كذلك يجب على المتقدم راغب الالتحاق، ألا يكون متزوج.
- أيضًا يجب أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوي العام، بمجموع 80% في الأقسام العلمي أو التقني.
- كما يجب أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك.
- كذلك يجب على المتقدم أن يكون وزنه متناسب مع طوله.
- كما يجب على المتقدم راغب الالتحاق بالكلية، أن يجتاز كافة الفحوصات الطبية، وكذلك كافة الاختبارات النفسية والبدنية.
- أيضًا يجب أن يجتاز المتقدم، المقابلة الشخصية بنجاح.
- في النهاية يجب أن يجتاز المتقدم، اختبار القدرات التحصيلي، الذي يتم في المركز الوطني قياس.
التقديم للكلية الجوية للعام 2021م
ولراغبي الالتحاق وتقديم كلية الملك فيصل الجوية 1443، الاستعلام من خلال الخطوات التالية بالترتيب:
- أولًا الدخول على رابط الموقع الرسمي الإلكتروني لكلية الملك فيصل الجوية، بالمملكة العربية السعودية.
- القيام بالاطلاع على كافة التخصصات المتاحة بالكلية الجوية.
- اختيار التخصص المراد الالتحاق به، ونسب القبول لتقديم الطلب.
- في النهاية اتباع الخطوات وتعبئة البيانات الخاصة بالمتقدم، وإرسال الطلب.
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رابط التقديم في كلية الملك فيصل الجوية بالسعودية وشروط الالتحاق 1443 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.