بشري سارة الجوازات تعلن تمديد صلاحية الإقامة والتأشيرات للوافدين مجانا

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عمر شويل - جدة الجوازات تعلن تمديد صلاحية الإقامة للوافدين بالمجان، والذي يأتي في ظل سعي الحكومة السعودية في المساهمة والمساعدة وتخفيف الأعباء المالية على المقيمين بالأراضي السعودية، حيث إصدار وزير المالية السعودي قرار بتمديد صلاحية الإقامة بدون مقابل مادي حتي نهاية شهر يوليو 2021، وذلك ضمن أحد أهم المبادرات التي تقدمها الحكومة السعودية منذ بدء ظهور كوفيد 19 بالمملكة، حيث قدمت الحكومة العديد من المبادرات التي تساهم في تخفيف الآثار الاقتصادية علي المواطنين والمقيمين.

الجوازات تعلن تمديد صلاحية الإقامة للوافدين بالمجان

تنفيذ لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله بدأت الجوازات السعودية في تطبيق تمديد صلاحية الإقامة بالمملكة بدون دفع أي رسوم مالية، وضم التمديد التالي:

تمديد تأشيرات الخروج والعودة .

. تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة.

تمديد صلاحية الإقامة للوافدين المتواجدين خارج المملكة.

يتم التمديد حتي نهاية شهر يوليو 31 يوليو 2021 الموافق 21/12/1442، حيث يتم التمديد إلكترونيا، بعد أن تم التنسيق بين الجوازات السعودية ومركز المعلومات الوطني السعودي على أن يتم تمديد صلاحية الإقامة والتأشيرات آلياً دون الحاجة إلي ذهاب الشخص إلى أحد مقررات الجوازات، ولا سيما في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها معظم بلاد العالم جراء وجود فيروس كورونا.

خادم الحرمين يوافق على تمديد المبادرات المتعلقة بالتأشيرات والإقامات بالمجان

أكدت الحكومة السعودية على تمديد صلاحية الإقامة والتأشيرات بالمجان يقتصر على العشرين دولة التي تم تعليق القدوم منها بسبب انتشار وباء فيروس كورونا، طبقا للإجراءات الاحترازية والوقائية الناتجة عن وباء فيروس كورونا المستجد، وذلك خلال المعدة المعلنة مسبقاً في تاريخ 2 فبراير 2021، الموافق 1442/6/20.

لم تكن هذه هي المرة الأولي التي يعلن فيها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مبادرات تمديد صلاحية الإقامة والتأشيرات بالمجان إلي المقيمين، حيث تمت نفس هذه المبادرة في مايو العام الماضي والتي نصت أن ذاك علي تمديد صلاحية الإقامة والتأشيرات بالمجان لمدة ثلاث اشهر وذلك خلال فترة التعليق.

الدول المسموح لمواطنيها تمديد صلاحية الإقامة

حصرت الجوازات السعودية تمديد صلاحية الإقامة علي مجموعة من الدول منها العربية والأوربية وكذلك من قارة أسيا فتجد أن هذه الدول كالتالي (مصر، الأرجنتين، ألمانيا، أمريكا، لبنان، الهند، الأمارات، أيرلندا، اندونيسيا، جنوب أفريفيا، فرنسا، السويد، البرازيل، باكستان، تركيا، باكستان، سويسرا، البرتغال) حيث وصل عدد هذه الدول إلى 20 دولة.

وصلنا إلي الختام، ونرحب بالتعليقات والتوضيحات والاستفسارات حول موضوعنا هذا الخاص بإعلان الجوازات تمديد صلاحية الإقامة للوافدين بالمجان.