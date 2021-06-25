نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج اجير لخدمة العمل المؤقت في موسم الحج 1442 في المقال التالي
برنامج أجير أطلقت المملكة السعودية تطبيق جديد يدعى أجير ويحتوى هذا التطبيق على العديد من المزايا التي تساعد المواطنين داخل المملكة في الكثير من أمور حياتهم في التطبيق يقوم بعمل تنظيم للعماله بشكل قانوني، كما يسهل عملية التواصل مع العماله بشكل مستمر ومراقبة جميع التحركات من خلال استخدام هذا التطبيق.
التعاقد فى أجير
يتيح التطبيق فكرة جديدة وهى القيام بعمل تعاقد مباشر مع المنشآت في سوق العمل من خلال التطبيق، كما يستطيع أصحاب العمالة القيام بعرض الخدمات والفرص المتاحة التى تحتاج إلى عمال أفراد للعمل والقيام بالتسجيل فيها من قبل الباحثين وبعد ذلك وعمل تعاقد مباشر بينهم وبالإضافة إلى ذلك اشعارات العمل فى المواسم مثل موسم الحج وأيضا الاشعارات التى تخص المرافقين.
طريقة التسجيل في تطبيق أجير
لكى تتمكن من عمل عقد داخل تطبيق أجير يجب أن تتبع التعليمات والخطوات التالية ليتم التسجيل بشكل صحيح وتفعيل الاشعارات الخاصة بالتطبيق من خلال النقاط التالية:
- قم بالدخول إلى برنامج أجير واختر الشركة التى تعمل على تقديم الخدمة .
- اذهب الى كلمة إصدار إشعار عمل مؤقت ليتم إرسال إشعار لهذا الخدمه فى حالة إذا كانت في حالة نشطة.
- يوجد نوعين من التعاقد فى البرنامج يجب أن تختار إحداهما وهما تعاقد فى حاله الباطن والتعاقد الاخير هو المباشر يجب تحديد اى منهم تريده.
- بعد تحديد الخطوات السابقة يجب أن تقوم بحملة المعلومات والبيانات الخاصة بالخدمة فى الأماكن المحددة مع تحديد نوع العمالة مع إصدار إشعار العمالة الخاصة بها في هذه المنشأة.
- القيام بعمل إقرار على جميع النفقات الخاصة بالخدمة والتوقيع على ذلك من خلال المنشأة التي قامت بتقديم هذه الخدمة.
- بعد الانتهاء من كل المعلومات السابقه قم بحفظ وطباعة نسخة منها وقم بالذهاب إلى المنشأة واطلب ختمها وتوثيقها.
- يتم إرسال إشعارات إلى جميع المتقدمين ليتم الإحتفاظ بالاشعار ليكون معهم اثناء عمليه التقديم.
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