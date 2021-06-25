برنامج اجير لخدمة العمل المؤقت في موسم الحج 1442

برنامج أجير أطلقت المملكة السعودية تطبيق جديد يدعى أجير ويحتوى هذا التطبيق على العديد من المزايا التي تساعد المواطنين داخل المملكة في الكثير من أمور حياتهم في التطبيق يقوم بعمل تنظيم للعماله بشكل قانوني، كما يسهل عملية التواصل مع العماله بشكل مستمر ومراقبة جميع التحركات من خلال استخدام هذا التطبيق.

التعاقد فى أجير

يتيح التطبيق فكرة جديدة وهى القيام بعمل تعاقد مباشر مع المنشآت في سوق العمل من خلال التطبيق، كما يستطيع أصحاب العمالة القيام بعرض الخدمات والفرص المتاحة التى تحتاج إلى عمال أفراد للعمل والقيام بالتسجيل فيها من قبل الباحثين وبعد ذلك وعمل تعاقد مباشر بينهم وبالإضافة إلى ذلك اشعارات العمل فى المواسم مثل موسم الحج وأيضا الاشعارات التى تخص المرافقين.

طريقة التسجيل في تطبيق أجير

لكى تتمكن من عمل عقد داخل تطبيق أجير يجب أن تتبع التعليمات والخطوات التالية ليتم التسجيل بشكل صحيح وتفعيل الاشعارات الخاصة بالتطبيق من خلال النقاط التالية: