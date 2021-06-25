شروط ومتطلبات تسجيل اللقاحات إلكترونيا في السعودية 2021

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تسجيل اللقاحات إلكترونيا في السعودية 2021 لكافة المواطنين والوافدين في المملكة العربية السعودية، حيث أكدت الحكومة السعودية أنه يجب على الجميع الالتزام بالحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا، وذلك من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين داخل المملكة، كما يجب على الجميع أن يقوموا بتسجيل اللقاح التي تم الحصول عليه في السعودية أو خارج السعودية ليتم ربطها بتطبيق توكلنا، ويمكن التسجيل للقاح إلكترونياً.
تسجيل اللقاحات إلكترونيا في السعودية 2021
أعلنت مديرية الجوازات العامة في المملكة أنه يجب على جميع القادمين إلى المملكة أن يقوموا بتسجيل اللقاح إلكترونياً، وذلك قبل الوصول إلى المملكة، حتى يتم تسهيل إجراءات دخولهم السعودية، وتقليل مدة الانتظار في منافذ الدخول، ويشمل هذا التسجيل جميع المواطنين التابعين لمجلس التعاون الخليجي، وجميع الحاملين التأشيرات جديدة، والمقيمين والمرافقين، وهذا القرار من ضمن مجهودات الدولة في الحد من انتشار فيروس كورونا
شروط ومتطلبات التسجيل الإلكتروني للقاحات
قامت وزارة الصحة السعودية بالإعلان عن بعض الشروط التي يجب الالتزام بها عند تسجيل اللقاح إلكترونيا، وفيما يلي شروط ومتطلبات التسجيل الإلكتروني للقاحات :
- يجب التأكد من دقة البيانات وصحتها، وإدخال البيانات كاملة.
- كما يجب وجود هوية سعودية، أو وجود هوية مقيم.
- يشترط أن تكون البيانات التي يتم إدخالها بصيغة PDF، كما يحب أن لا يتجاوز حجمها عن 1 MB.
- يجب أن تحتوي الشهادة على اسم ونوع اللقاح وتاريخ الحصول عليه.
طريقة تسجيل اللقاحات إلكترونيا بالسعودية
يمكن للجميع تسجيل اللقاح إلكترونياً بكل سهولة، وإليكم في النقاط التالية طريقة تسجيل اللقاحات إلكترونيا في السعودية:-
- يتم الدخول إلي الرابط الخاص بتسجيل اللقاح.
- ثم الضغط على التالي، واختيار نقدم الطلب مقيم أو سعودي.
- وبعد ذلك قم بكتابة البيانات المطلوبة كاملة.
- ثم كتابة رمز التحقق، والنقر على التالي.
- والآن يجب كتابة الاسم باللغة العربية والإنجليزية، واختيار الجنسية، وكتابة رقم جواز السفر، والبريد الإلكتروني، ورقم الهاتف، ثم النقر على التالي.
- يجب كتابة رمز التفعيل، والنقر على التالية، ثم اختيار نوع اللقاح ورقم الجرعة، وتاريخ الجرعة الأولى.
- ثم إرفاق المستندات المطلوبة.
- وأخيراً يتم النقر على إرسال الطلب.
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