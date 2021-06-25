نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي جامعات الأمن السيبراني في السعودية والوظائف المتاحة للخريجين في المقال التالي

عمر شويل - جدة جامعات الأمن السيبراني في السعودية وتخصص الأمن بها؟ ما هي جامعات الأمن السيبراني في السعودية؟ تعتبر هذه الأسئلة من الأسئلة الشائعة التي يتم البحث عنها كثيرا، حيث يحظى هذا التخصص باهتمام كبير من جميع الطلاب، حيث تقوم المملكة من خلال هذا التخصص بالحفاظ على الأمن الخاص بالعمليات والبيانات الرقمية، لذلك يعتبر تخصص الأمن السيبراني من أهم التخصصات التي يتم دراستها في المملكة العربية السعودية، وخاصة بعد زيادة نسبة الاختراق الإلكتروني، لذلك قامت المملكة باعتماد هذا التخصص من أجل توفير الأمان وحماية معلومات المواطنين، وأصبح يتم دراسته في العديد من جامعات المملكة، واليوم سوف نتحدث عن الأمن السيبراني تفصيلياً.

تخصص الأمن السيبراني في السعودية

يعد تخصص الأمن السيبراني في السعودية من أهم التخصصات التابعة للتكنولوجيا، ويسمى علميا بأمن المعلومات، ويعمل هذا التخصص على حماية جميع المعلومات، وإيقاف كافة التهديدات التي من المحتمل أن يتعرض لها المؤسسات والشركات، كما يعمل على حماية معدات الحاسوب والمعلومات والخدمات التي بداخله، وذلك من خلال العديد من الوسائل التقنية الحديثة والمتطورة، من أجل الحفاظ على الأمان وعدم الاختراق، والتي يمنح جميع العملاء الثقة والأمان، لذلك أصبح يتم دراسة هذا التخصص في الجامعات السعودية، وخاصة جامعات مدينة الرياض، ويتم فيها اختيار تخصص من التخصصات التالية:

دبلوم حوكمة أمن المعلومات.

دبلوم البيانات الضخمة.

ودبلوم للتحقيق في الجرائم.

دبلوم استجابة للحوادث.

بكالوريوس ذكاء اصطناعي.

وبكالوريوس الجرائم السيبراني.

بكالوريوس العمليات السيبرانية.

دبلوم الدفاع السيبراني.

ماهي جامعات الأمن السيبراني في السعودية

يوجد بالمملكة العربية السعودية عدد من الجامعات التي تقوم بتدريس الأمن السيبراني، ويتم تخرج العديد من الطلاب كل عام، من أجل العمل على الحماية والأمن في المؤسسات والشركات لجميع المواطنين، ولذلك في السطور التالية سنذكر لكم أسماء جامعات الأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية:

جامعة الملك سعود.

جامعة دار الحكمة.

كلية الأمن السيبراني والبرمجة والذكاء الاصطناعي.

جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل.

جامعة الأمير.

الأمير سلطان الأمن السيبراني

جامعة الأمير مقرن بن عبد العزيز بالمدينة المنورة.

كلية جدة العالمية الأهلية.

والجدير بالذكر أن المملكة تدعم الأمن السيبراني من خلال مبادرات وبرامج تتمثل في المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني.

وظائف خريجي الأمن السيبراني في السعودية

من فرص العمل المتاحه لخريجي جامعات الأمن الصيبراني في السعودية ما يلي:-