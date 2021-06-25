رابط تسجيل المرحلة الثانية للحج عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1442 بالخطوات

رابط تسجيل المرحلة الثانية للحج عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1442، تم إتباع إجراءات السلامة والصحة العامة في العديد من القطاعات في المملكة العربية السعودية، ومن ثم تم فرض عدد كبير من القيود علي الحج والعمر للعام الثاني علي التوالي، وذلك في ضوء إستمرار تفشي covide 19 والذي يدمر العديد من الاجهزة في جسم الإنسان وينتقل بسرعة وشراسة، ومن ثم أكدت وزارة الحج والعمرة عن أولوية السلامة للجميع، ولذلك تم اقتصار فرص الحج علي المقيمين والمواطنين فقط علي إن يتم قبول طلباتهم في ضوء عدد من الضوابط والشروط، وفي الوقت نفسة يتم استقبال طلبات 60 الف حاج فقط لمنع اي فرصة لانتقال الوباء نتيجة التزاحم.

رابط تسجيل المرحلة الثانية للحج 1442

تم بالفعل تفعيل رابط تسجيل المرحلة الثانية للحج عبر رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1442 رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1442، والذي استقبل قرابة 500 الف طلب من المواطنين والمقيمين لأداء فريضة الحج للعام الحالي، وسوف يتم تبليغ المواطن بقبول الطلب عبر رسالة نصية قصيرة علي الهاتف الجوال، وذلك بعد مطابقة تلك الشروط

عمر المتقدم لايقل عن 18 عام وفي الوقت نفسة لايزيد عن 65 عام.

الحصول علي لقاح كورونا ويكون مر علية 14 يوم.

التعافي من الأمراض المزمنة.

الحرص الشديد علي تطبيق إجراءات السلامة والوقاية والتباعد في المسافات، والالتزام بالكمامة وتعقيم الأيدي بأستمرار.

خطوات التسجيل عبر المسار الإلكتروني 1442

وفي حالة الرغبة للتسجيل يتم ذبك عن طريق رابط تسجيل المرحلة الثانية للحج، وذلك عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1442 وهو رابط رسمي مخصص من وزارة الحج والعمرة، ولذلك نجد التأكيد الشديد من قبل الوزارة علي عدم الانسياق وراء المواقع الوهمية الاخري، علما بأن إستقبال طلبات الحج بدأت اليوم الجمعة منذ الساعة 2 بعد الظهر